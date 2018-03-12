SAO’s Legend, popüler anime Sword Art Online’da yer alan karakterleri yönettiğiniz, aksiyon MMROPG türünde web oyunu. GameSprite tarafından web platformuna aktarılan, tüm internet tarayıcılarda oynanabilen kaliteli grafiklere sahip rol yapma oyununda hem gerçek hem de yapay zekaya karşı mücadele ediyorsunuz.

Anime severlerin ilgisini çekeceğini düşündüğüm aksiyon rol oyunu SAO’s Legend, Sword Art Online üzerine kurulmuş. Animedeki karakterler oyunda da karşınıza çıkıyor. Şövalye, koruyucu, rahip ve kılıç ustası olmak üzere dört sınıf yer alıyor ve her biri aktif ve pasif yetenek ağacına sahip. Sınıf seçimini yapıp oyuna giriyorsunuz. Hatta direkt haritayı keşfetmeye başlıyorsunuz. Bu noktada hikayenin arka planda kaldığını belirtmem gerek.

Evcil hayvanlar yerine kız arkadaşlarla birlikte savaştığınız hızlı tempolu rpg oyunu, ilk bakışta biraz karmaşık bir oyun ekranı sunuyor. Sağ yandan görevleri takip ediyor, sol yandan ipuçları alıyor (dünya, takım, harita, sistem, lonca hakkında konuşmalar akıyor), sağ alttan karakter seçimi yapıyor, sol üstten de seviye ve genel durumunuza bakıyorsunuz.