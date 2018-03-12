Soul Calibur, web tarayıcı üzerinde oynanabilen ARPG oyunları arasında. MMO ARPG oyun severlerin aradığı her şeyi (destansı hikaye, heyecan verici savaşlar, etkileyici becerilere sahip muhteşem karakterler) sunan yapım, tamamen ücretsiz.

Silahların konuştuğu üç boyutlu aksiyon rol yapma dövüş oyunu Soul Calibur, GameSprite tarafından webe taşınıyor. Bandai Namco’nun PC, mobil cihaz ve konsollarda oynanabilen silah tabanlı dövüş oyununun web sürümü de oldukça başarılı. Arena savaşları, etkinlikler, görevler (kahraman, materyal, EXP, VIP, zindan, grup olarak farklı kategorilerde), boss kapışmaları, günlük meydan okumalar ve daha fazlasını içeren ücretsiz ARPG oyunda farklı rollere bürünen karakterleri yönetiyorsunuz. TIRA, Siegfried, Ivy ve Nightmare gibi farklı sınıfa giren onlarca kahraman kontrolünüzde.

Otomatik dövüş - savaş seçeneği de sunan oyunda benzerlerinde olduğu gibi seviye sistemi mevcut. Belli bir seviyeye geldiğinizde yeni savaş sistemlerinin, kahramanların, öğelerin vs. kilidini açıyorsunuz.