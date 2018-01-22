Aim Trainer Pro, eğer CS: GO ve PUBG gibi online aksiyon oyunlarını oynamayı seviyorsanız ve bu oyunlarda daha iyi olmak istiyorsanız işinize yarayabilecek bir FPS oyunu.

Aim Trainer Pro, oyunculara farklı atış talimleri yapabilme imkanı veriyor ve bu talimlerle FPS oyunlarındaki nişan alma kabiliyetinizi geliştirebiliyorsunuz. Aim Trainer Pro içinde farklı türde talimler ve bu talimler içinde farklı türde hedefler bulunuyor. Oyuncular, hareket eden hedeflere hızlı ve isabetli bir şekilde ateş etmek için çabalıyorlar. Belli bir süre sonra zorlandığınız hedefleri vurmaya ve kendinizi geliştirmeye başlıyorsunuz.

Aim Trainer Pro, reflekslerinizi geliştirebiliyor ve FPS oyunlarına ısınmanıza yardımcı oluyor. Aim Trainer Pro, tek bir oyun için tasarlanmış bir eğitim ve antrenman aracı değil. Aim Trainer Pro içinde aşağıdaki oyunların profilleri mevcut:

- Overwatch

- CS: GO

- PUBG

- Quake Champions

- Paladins

- Rainbow Six Siege

Ayrıca oyuncular, oyun içinde diledikleri ayarları kişiselleştirebiliyorlar. Oyuna ücretsiz güncellemelerle yeni profillerin ekleneceği sözü de veriliyor.

Aim Trainer Pro minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 2 GHz işlemci

- 1 GB RAM

- Intel HD 3000 ekran kartı

- DirectX 9.0

- 100 MB boş depolama alanı