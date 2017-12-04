Antiterror Strike eğer Counter Strike benzeri oyunları seviyorsanız hoşunuza gidebilecek bir FPS oyunu.

Sadece tek kişilik bir senaryoya yer veren Antiterror Strike'da çok da detaylı bir hikaye karşımıza çıkmıyor. Oyunda üstün yetenekli askerlerden oluşan özel hareket güçlerinin bir üyesinin yerine geçiyoruz. Terörist grupların aktif olduğu bir şehirde bize fakrlı görevler veriliyor, bu görevlerde de bu terörist grupların yerini bularak onları temizlememiz gerekiyor.

Antiterror Strike'daki görevlerde evleri basıyor, sokaklarda çatışıyor ve aksiyonun içerisine dalıyoruz. Ayrıca evlerde bize saldıran terörist dalgalarına karşı bölgemizi savunmamız da gerekebiliyor. Bu tür görevleri tamamladıkça para ile ödüllendiriliyoruz. Bu parayla yeni silahlar ve zırh satın alabilmekteyiz.

Antiterror Strike'ın online oyun modlarına sahip olmaması en büyük eksi yönü. Eğer tek başınıza oynayabileceğiniz bir oyun arıyorsanız Antiterror Strike beklentilerinizi karşılayabilir. Antiterror Strike'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows Vista işletim sistemi

- Çift çekirdekli işlemci

- 1 GB RAM

- 128 MB video belleğe ve OpenGL desteğine sahip ekran kartı

- 150 MB boş depolama alanı