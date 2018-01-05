Apple Music Converter, müzik dosyaları üzerindeki hakimiyetinizi genişletebilecek düzeyde bir programdır. Bilgisayarınıza kurup ücretsiz olarak deneyebileceğiniz programda müzik dosyalarınızı dilediğiniz formatlara dönüştürüp cihazlarınızda oynatabiliyorsunuz.

Müzik severlerin mutlaka bilgisayarlarında olması gereken yardımcı bir program olan Apple Music Converter, herhangi bir Apple Music müziğini MP3 formatına dönüştürerek korumanızı sağlıyor. Bildiğiniz üzere Apple Music üyeliğiniz bittiğinde müziklere erişiminiz kısıtlanıyor. Bu durumun önüne geçebilmek için Apple Music Converter imdadınıza koşuyor. Bir kaç dakika içerisinde müziklerinizi popüler formatlara dönüştürebileceğiniz program ile müziklerinize sınırsız erişim imkanı sağlıyorsunuz. Kulanımı bir hayli basit olan program, şarkıların kalitelerinde de bir değişiklik yaşanmasına izin vermiyor. Apple Music Converter, müzik kitaplığınızla ilgili tüm bilgileri size sunmak için otomatik olarak iTunes, uygulamalarınızla senkronize olur. Programlar senkronize edildiğinde, hangi müzik parçalarını veya koleksiyonunuzdan indirmek istediğiniz şarkıları biçim ve çalma kalitesi ile birlikte seçebilirsiniz. Bunu yapılandırdıktan sonra, ödediğiniz her şeyi birkaç dakika içinde kullanımınıza sunmak için 'dönüştür' düğmesini tıklıyorsunuz. Bir hayli basit kullanıma sahip olan Apple Music Converter, sizleri bekliyor.

Pratik bir kullanıma sahip olan Apple Music Converter'ı ücretsiz deneyebileceğiniz gibi tam sürümünü ücretli olarak alabiliyorsunuz.