Awe of Despair hassas bünyeye sahip çocuklara tavsiye edilmemektedir, oyundaki sahneler rahatsız edici olabilmekte.

Awe of Despair oyunculara zorlu bir hayatta kalma mücadelesi sunan survival horror türünde bir korku oyunu olarak tanımlanabilir.

Awe of Despair'de dini referanslar içeren bir hikaye bizi bekliyor. Oyunda yönetiiğimiz kahraman, 13. işareti ve bu işaretin habercisi olduğu felaketi görmezden geliyor. Bunun üzerine başlayan olaylar zincirinde doğaüstü olaylar baş gösteriyor, ürpertici yaratıklar ortaya çıkarak etrafa saldırıyor. Bize düşen görev ise bu şartlar altında kahramanımızın hayatta kalmasını ve felaketi durdurmasını sağlamak.

Awe of Despair, sadece hikaye boyunca ilerlediğiniz ve bulmacaları çözdüğünüz bir oyun değil. FPS oyunları gibi birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda aksiyon da önemli yere sahip. Fakat bu aksiyon, etrafa mermi yağdıracağınız şekilde ölçüsüz bir aksiyon değil. Bunun yerine oyunda cephane ve silah sayısı oldukça sınırlı. Her düşmana mermi boşaltmadan önce bir sonraki adımı düşünmeniz ve etrafınızı araştırarak ek kaynakları keşfetmeniz gerekli.

Awe of Despair'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde listeleniyor:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- 2.7 GHz Intel Core i5 4460 veya AMD FX 6300 işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260X ekran kartı

- DirectX 11

- 11 GB boş depolama alanı