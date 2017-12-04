Bernackels' Shoggoth oyunculara ilginç ve eğlenceli bir oyun yapısı sunan, online olarak oynanabilen bir gizlilik oyunu.

Bernackels' Shoggoth, diğer oyuncularla birlikte oynadığınız bir online saklambaç oyunu olarak özetlenebilir. Oyunda bir oyuncu küçük bir ejderhanın yerine geçiyor. Bu oyuncunun temel amacı ya diğer oyuncuların yerini bularak onları yok etmek ya da anahtarları bularak kaçarak bölümü sonlandırmak. Ejderha yerine geçen oyuncu uçabilmenin yanısıra sandalye, teneke kutu veya tabak gibi eşyaların da şeklini alabiliyor. Diğer oyuncular başarılı olabilmek için izleri takip ederek ejderhayı bulmalı ve yakalamalı.

Bernackels' Shoggoth'da detaylı bir fizik motoru kullanılıyor. Oyunun sesleri de önemli; sesler oyuncuların yerini ele verdiği için oyunu iyi bir kulaklık veya ses sistemiyle oynamanızı tavsiye ediyoruz. Bölümlerde rastgele bir düzenle etrafa size farklı avantajlar kazandıracak eşyalar serpiştiriliyor ve bu sayede oyun daha da heyecanlı hale geliyor. Bu eşyaların rastgele yerleştirilmesi sayesinde her oynayışta farklı bir oyun tecrübesi yaşıyorsunuz.

Bernackels' Shoggoth'un minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- 2.8 GHz Core i5 işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon HD 8770 ekran kartı

- DirectX 11

- 3.2 GB boş depolama alanı

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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