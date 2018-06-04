Dövüş oyunları arasında kendine has bir çizgi tutturmayı başaran oyun serilerinden BlazBlue, Arc System Works tarafından geliştirilen bir 2D dövüş oyunudur. Windows, PlayStation ve Nintendo Switch için piyasaya sürülen yapım, BlazBlue, Persona 4 Arena, Under Night In-Birth ve RWBY oyunlarındaki karakterleri içermektedir.

Phantom Field adı verilen ve BlazBlue evreniyle diğer karakterlerin yer aldığı evrenleri bir araya getiren bir evrende geçen Cross Tag Battle, Keystone adı verilen değerli bir taşı ele geçirmeye çalışan dört farklı grubun birbirleri arasındaki amansız mücadelesini konu alıyor.

Oynanış olarak diğer oyunlardan çok fark göstermeyen BlazBlue: Cross Tag Battle, benzer mekaniklerin üzerine yaptığı küçük değişikliklerle piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. 2v2 dövüş modu gibi farklılıklarla gelen yapım, yine dövüş oyunu seven oyuncular tarafından dört gözle beklenen yapımlar arasına girmeyi başarıyor. Oyundaki karakterler ise şöyle: