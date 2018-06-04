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BlazBlue: Cross Tag Battle 1.0 (windows)
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BlazBlue: Cross Tag Battle

1.0
windows
BlazBlue: Cross Tag Battle
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Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman -
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BlazBlue: Cross Tag Battle, bilgisayar üzerinde oynanabilen iki boyutlu bir dövüş oyunudur.

Dövüş oyunları arasında kendine has bir çizgi tutturmayı başaran oyun serilerinden BlazBlue, Arc System Works tarafından geliştirilen bir 2D dövüş oyunudur. Windows, PlayStation ve Nintendo Switch için piyasaya sürülen yapım, BlazBlue, Persona 4 Arena, Under Night In-Birth ve RWBY oyunlarındaki karakterleri içermektedir.

Phantom Field adı verilen ve BlazBlue evreniyle diğer karakterlerin yer aldığı evrenleri bir araya getiren bir evrende geçen Cross Tag Battle, Keystone adı verilen değerli bir taşı ele geçirmeye çalışan dört farklı grubun birbirleri arasındaki amansız mücadelesini konu alıyor.

Oynanış olarak diğer oyunlardan çok fark göstermeyen BlazBlue: Cross Tag Battle, benzer mekaniklerin üzerine yaptığı küçük değişikliklerle piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. 2v2 dövüş modu gibi farklılıklarla gelen yapım, yine dövüş oyunu seven oyuncular tarafından dört gözle beklenen yapımlar arasına girmeyi başarıyor. Oyundaki karakterler ise şöyle:

BlazBlue

Ragna the Bloodedge

Jin Kisaragi

Rachel Alucard

Hazama

Noel Vermillion

Azrael

Iron Tager

Makoto Nanaya

ν-No.13-

Es

Platinum the Trinity

Jūbei

Hakumen

Persona 4 Arena

Yū Narukami

Yōsuke Hanamura

Chie Satonaka

Yukiko Amagi

Kanji Tatsumi

Aegis

Naoto Shirogane

Under Night In-Birth

Hyde

Linne

Waldstein

Gordeau

Orie

Carmine

Vatista

RWBY

Ruby Rose

Weiss Schnee

Blake Belladonna

Yang Xiao Long
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