CarX Drift Racing, Android (APK), iOS cihazlar ve Windows PC’de oynanabilen popüler drift yarış oyunu. Araba kaydırma, yanlamaya dayalı yarış oyunlarını seviyorsanız eski ancak hala popülerliğini koruyan CarX Drift Racing’i oynamanızı isterim. Gerçek drift dünyasına girmek için hemen yukarıdaki CarX Drift Racing İndir butonuna tıklayarak oyunu bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. CarX Drift Racing Online Steam’den indirilebilir.

CarX Drift Racing İndir

CarX Drift Racing Online, motor sporu drifte adanmış bir yarış simülatörüdür. Efsanevi arabalar, detaylı ayar düzenlemeleri ve 60 fps’de Full HD olarak gerçek zamanlı çok oyunculu modu. Tüm bunlar bu popüler mobil oyunun PC sürümünde sizi bekliyor!

Dünya çapında 20 milyondan fazla kişinin indirdiği drift yarış oyunu CarX Drift Racing, size spor arabaları kullanmada benzeri bir şekilde basit ve sezgisel bir deneyim sunuyor. Drift yapmayı seviyorsanız, bu oyunda saatler harcamaya hazır olun; el frenini çekerek etkileyici bir drift yapın veya etrafınızda dönerek lastikleri yakın, asfaltı ağlatın. Farklı yüzeylerde (asfalt, çim, kum) ve yüksek detaylı pistlerde yarışın. Stock, turbo, yarış, drift, her araba için farklı ayarlamalar yapabilir, aracınızı özelleştirebilirsiniz. Online turnuvalarda gerçek rakiplerle ysarışın. 5 ligde üst sıra mücadelesi verirken premium arabaların kilidini açın. Kupaları alarak coin’ler kazanın ve onlarca spor araba ve pistin kilidini açın. Zamana karşı yarışlarda arkadaşlarınıza ve dünyaya ne kadar iyi bir drift yarışçısı olduğunuzu gösterin.

Drift için özel olarak tasarlanmış 11'in üzerinde pist

Ayrıntılı fizik ayarları seçeneğiyle 58 araba

Oyun kontrolcüleri ve oyun direksiyonları için destek

Oyun oturumu başına 16 oyuncuya kadar gerçek zamanlı çok oyunculu mod

CarX Drift Racing Sistem Gereksinimleri

Bilgisayar için CarX Drift Racing sistem gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista SP2

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6700 2.66GHz veya AMD Athlon 64 X2 6000+ 3.00GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 512MB (GeForce 8800 GT / Radeon HD 2900 PRO)

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 4 GB boş alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c ile uyumlu ses kartı

Önerilen sistem gereksinimleri