Corridors, sadece PlayStation 4 için yayınlanmış olan Silent Hills projesinin deneme sürümü olan Silent Hills P.T.'yi PC platformuna taşıyan bir korku oyunu.

Fan yapımı bir proje olan ve ücretsiz olarak bilgisayarlarınıza indirip oynayabileceğiniz Corridors, temel olarak Silent Hills P.T.'yi Unreal Engine 4 motoruyla baştan yaratıyor ve PC platformuna taşıyor. Hatırlanacağı üzere Hideo Kojima tarafından hazırlanan Silent Hills projesi, Kojima ve Konami arasındaki anlaşmazlık nedeniyle iptal edilmişti. Oyunun demosu niteliğindeki Silent Hills P.T.'yi ise kısa bir süreliğine oynayabilmiştik ve tadı damağımızda kalmıştı. Maalesef Silent Hills P.T., PC platformuna çıkış yapmamıştı. Bu bağımsız proje ile nihayet Silent Hills P.T.'nin korkunç atmosferini bilgisayarlarımızda da yaşayabileceğiz.

Silent Hills P.T., birinci şahıs kamera açısıyla oynanan bir korku oyunu. Oyunda tek başına bir evde kapalı kalan bir kahramanın yerine geçiyoruz ve evde gerçekleşen olayların sebebini bulmaya çalışıyoruz. Oyun tamamen kapalı alanda geçmesine ve sizi defalarca aynı koridorlarda dolanmaya zorlamasına rağmen sıkıcı olmuyor; çünkü ev siz içinde dolandıkça evrim geçiriyor, karşınıza sıradışı sürprizler ve bulmacalar çıkıyor.

Silent Hills P.T. oldukça güzel görünen grafiklere sahip, oyunu atmosferi ise benzersiz.