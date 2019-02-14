Crackdown 3'ün yıkım ve kargaşa dolu açık dünya ortamında süper güçlü bir Ajan olarak ortaya çıkmanın ve suçları engellemenin tam zamanı. New Providence'ın yüksekliklerini keşfedin, ikonik taşıtlarla sokakları yarıp geçin ve acımasız bir suç imparatorluğunu durdurmak için güçlü yeteneklerinizi kullanın. İster tekli operasyonları oynayın, ister işbirliğine dayalı modda bir arkadaşınızla oynayın ya da yıkımın size ait nihai bir silah olduğu yepyeni "Wrecking Zone" çok oyunculu modunda rekabet edin. Çevrimiçi çoklu oyuncu, Xbox Live Gold aboneliği gerektirmektedir (ayrı olarak satılır).

Ajanınızın Seviyesini Yükseltin

• Süper Ajan yeteneklerinizin seviyelerini yükselterek yıldırım kadar hızlı hareket edin, gökdelenlerin üzerinden atlayın, düşmanlarınıza kamyon fırlatın ve soğuk kanlı suçlulardan şehri koruyun.

Tehlikeli Açık Dünya Oyun Alanı

• Suç lordlarına gizlice yaklaşmak ve örgütlerini yok etmek üzere engin, dikey bir dünyayı keşfetmek için tek başınıza veya işbirliğine dayalı modda arkadaşlarınızla oynayın.

Suçları engellemede PATLAMA yapın

• Görevleri tamamlayarak, suç operasyonlarını engelleyerek ve yüksek değerdeki örgüt sorumlularını öldürerek kindar suç lordlarını saklandıkları yerlerden çıkarın.

Yepyeni Çok Oyunculu “Wrecking Zone”

• Crackdown 3, yıkımın arkadaşlarınıza ve düşmanlarınıza karşı nihai silahınız olduğu eşsiz modlara sahip rekabete dayalı “Wrecking Zone'u” içermektedir.

Crackdown 3 sistem gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 x64

İşlemci: Intel Core i5-3470, AMD FX-6300

RAM: 8GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 750 Ti, AMD Radeon R7 260X

Ekran Kartı Belleği: 2GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 x64 14393.222 veya yükseği

İşlemci: Intel Core i5-4690, AMD FX-8350

RAM: 8GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 970 / 1060, AMD Radeon R9 290X / RX 480

Ekran Kartı Belleği: 4GB