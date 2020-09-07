Crysis Remastered İndir: "Crysis Remastered ne zaman çıkacak?", "Crysis Remastered çıkış tarihi ne zaman?", "Crysis Remastered sistem gereksinimleri ne olacak?" soruları sonunda yanıt buldu. Crysis Remastered PC indirilmeye açıldı! Crysis Remastered Steam yerine Epic Games Store oyun mağazası üzerinden indirilmeye sunuldu. PC’de oynayabileceğiniz yüksek kalitede grafiklere sahip Türkçe FPS oyunu arıyorsanız Crysis Remastered değerlendirebileceğiniz seçeneklerden biri.

Crysis Remastered PC Çıkış Yaptı!

2007’de grafiksel olarak en gerçekçi ve iddialı oyunlardan biri olarak ün kazanan FPS oyunu Crysis, yenilenen grafikleriyle geri döndü. Yeni Crysis oyunu Crysis Remastered olarak çıkış yaptı. Crytek’in sunduğu klasik birinci şahıs nişancı oyunu, aksiyon dolu oyun tasarımı, korumalı dünyası, daha önce hayranı olduğunuz nefes kesici ve efsanevi savaşlarıyla geri döndü. Hem de tekrar düzenlenerek yeni nesil donanım ürünleri için optimize edilen grafikleriyle!

Crysis Remastered PC Oynanış Detayları

Basit bir kurtarma operasyonu olarak başlayan bu macera, uzaylı istilacıların Kuzey Kore'yi oluşturan adalar kümesine üşüşmesiyle yepyeni bir savaş sahnesine dönüşüyor. Nanozırhın gücünü avantaja çeviren oyuncular, devriye gezen düşmanlara gizlice yaklaşmak için görünmez olabiliyor veya güç düzeyini artırarak araçları paramparça edebiliyor. Nanozırhın hızı, gücü, koruma kapasitesi ve görünmezlik özelliği her türlü mücadelede karşılaşılan zorluklara yaratıcı çözümler bulunmasını sağlıyor. Kapsamlı modüler silah cephanesiyse oynama tarzını belirleme konusunda benzeri görülmemiş bir denetim olanağı sunuyor. Bulunduğun ortam sürekli olarak değiştiğinden bu devasa ve korumalı dünyada düşmanlarına hükmetmek için, taktiklerinizi ve ekipmanınızı koşullara göre adapte edin.

Crysis Remastered Sistem Gereksinimleri

Crysis Remastered PC minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şöyle:

Crysis Remastered Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3

Bellek: 8GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon 470 (1080p - 4GB VRAM)

Depolama Alanı: 20GB Kullanılabilir Alan

DirectX: Sürüm 11

Crysis Remastered Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i5-7600k veya üzeri / AMD Ryzen 5 veya üzeri

Bellek: 12GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / AMD Radeon Vega 56 (4K - 8GB VRAM)

Depolama Alanı: 20GB Kullanılabilir Alan

DirectX: Sürüm 11

Crysis Remastered Ne Zaman Çıkacak?

Crysis Remastered PC çıkış tarihi 18 Eylül 2020 olarak belirlendi.