Darksiders Genesis, Airship Syndicate tarafından geliştirilen ve THQ Nordic tarafından yayınlanan, aksiyon oyunudur. Oyunda Mahşerin Dört Atlısı hikayesi farklı şekilde ele alınırken, oyuncular serinin her oyununda farklı bir atlının hikayesini görüyorlardı. Darksiders Genesis ise bütün hikayenin başlangıcını anlatması açısından seriye yenilik getirmesiyle ön plana çıktı. Oyunun tanıtımı Steam sayfasında şu şekilde anlatılıyor:

"Yaradılışın şafağından beri, varoluşun dengesini korumak KONSEY'in görevi. Konseyin emirlerini ise, onlara biat etmiş ve karşılığında muazzam güçler bahşedilmiş olan KIYAMET ATLISI Nephilimler (iblislerle meleklerin olağanüstü birleşiminden zuhur etmiş varlıklar) yerine getiriyor. Fakat Kıyamet Atlıları bu güç karşılığında ağır bir bedel ödemişler: güçlerini ilk olarak kendi türlerinin diğer üyelerini yok etmek için kullanma emri almışlar. Cennette yaşanan kanlı bir savaşın ardından emre itaat eden Kıyamet Atlıları diğer Nephilimleri yok etmişler.





Bu trajedinin etkisinden hala çıkamayan SAVAŞ ve ÇATIŞMA'ya yeni bir görev veriliyor: İblislerin gizemli kralı LUCIFER Cehennemdeki baş iblislere olağanüstü güçler vererek Denge'yi bozma planları içinde ve Savaş ile Çatışma'nın bunu engellemesi gerekiyor. Cehenneme inip bu baş iblisleri avlayacaklar, bilgi toplayacaklar ve nihayet Denge'yi bozmaya ve tüm yaradılışı ortadan kaldırmaya yeltenen bu karmaşık iblis komplosunu boşa çıkaracaklar."





DARKSIDERS: GENESIS iblis ordularından meleklere kadar her türlü dost ve düşmanın ortasında, ateş saçan silahlar ve savrulan kılıçlarla Cehenneme gidip geri geldiğin gerilim ve aksiyon yüklü bir macera oyunu. Genesis ile oyuncular orijinal oyunun hikayesine geçmeden, DARKSIDERS dünyasına yakından bakıyor ve ÇATIŞMA adındaki kıyamet atlısıyla tanışıyorlar."

Darksiders Genesis sistem gereksinimleri

MİNİMUM: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows 7, 8, Windows 10 (64 bit) İşlemci: AMD FX-8320 (3.5 GHz) / Intel i5-4690K (3.5 GHz) or better Bellek: 4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 DirectX: Sürüm 11 Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

