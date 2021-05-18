Days Gone, Bend Studio tarafından geliştirilen aksiyon macera oyunu. Popüler PlayStation oyunu PC tarafında ultra geniş monitör desteği, kilitsiz kare hızı ve gelişmiş grafikler (detaylar, görüş alanı, ortam), oyun modları (hayatta kalma ve meydan okuma modu) ile dikkat çekiyor. Days Gone PC Steam ve Epic Games oyun mağazasından indirilebiliyor.

Days Gone PC İndir

Days Gone, küresel bir salgın felaketinden sonra vahşi topraklarda geçen bir açık dünya aksiyon-macera oyunu. Eski motosiklet çetesi üyesi ve ganimet avıcısı olan Deacon St. John’un yerine geçtiğiniz oyunda Pasifik Kuzeybatısı’nda ormanlardan çayırlara, karlı düzlüklerden çöldeki lav sahalarına kadar etkileyici ve ölümcül yerleri keşfe çıkıyorsunuz. Saldırgan çeteler ve kaçık sürülerinin kol gezdiği bu topraklarda özel tuzak, silah ve yeteneklerinizi kullanarak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Devasa bölgedeki en değerli yardımcınız motorunuz. Hava koşullarıyla büyük ölçüde değişen dinamik bir dünya, gece-gündüz döngüsü ve çevresiyle içinde yer alan insanlara uyum sağlayan ve devamlı evrim geçiren kaçıklar keşfedilmeyi bekliyor.