PlayStation oyunlarından Days Gone, PC Steam ve Epic Games'de! Vahşi topraklarda hayatta kalma mücadelesi!
Days Gone, Bend Studio tarafından geliştirilen aksiyon macera oyunu. Popüler PlayStation oyunu PC tarafında ultra geniş monitör desteği, kilitsiz kare hızı ve gelişmiş grafikler (detaylar, görüş alanı, ortam), oyun modları (hayatta kalma ve meydan okuma modu) ile dikkat çekiyor. Days Gone PC Steam ve Epic Games oyun mağazasından indirilebiliyor.
Days Gone PC İndir
Days Gone, küresel bir salgın felaketinden sonra vahşi topraklarda geçen bir açık dünya aksiyon-macera oyunu. Eski motosiklet çetesi üyesi ve ganimet avıcısı olan Deacon St. John’un yerine geçtiğiniz oyunda Pasifik Kuzeybatısı’nda ormanlardan çayırlara, karlı düzlüklerden çöldeki lav sahalarına kadar etkileyici ve ölümcül yerleri keşfe çıkıyorsunuz. Saldırgan çeteler ve kaçık sürülerinin kol gezdiği bu topraklarda özel tuzak, silah ve yeteneklerinizi kullanarak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Devasa bölgedeki en değerli yardımcınız motorunuz. Hava koşullarıyla büyük ölçüde değişen dinamik bir dünya, gece-gündüz döngüsü ve çevresiyle içinde yer alan insanlara uyum sağlayan ve devamlı evrim geçiren kaçıklar keşfedilmeyi bekliyor.
- Çarpıcı bir ortam: Pasifik Kuzeybatısı'nda ormanlardan çayırlara, karlı düzlüklerden çöldeki lav sahalarına kadar her şey güzel olduğu kadar ölümcül de. Milyonlarca yıllık volkanik hareketlerin izini taşıyan pek çok çeşit dağ, mağara ve kırsal kasabayı keşfedin.
- Vahşi karşılaşmalar: Saldırgan çetelerin ve Kaçık sürülerinin kol gezdiği bu topraklarda, hayatta kalmak için özel tuzak, silah ve geliştirilebilir yeteneklerini kullanmanız gerekecek. Devasa bir bölgedeki en değerli yardımcın olan Başıboş motorunu da unutmayın.
- Devamlı değişen bir çevre: Deacon'ın sadık motosikletine atlayarak hava koşullarıyla büyük ölçüde değişen dinamik bir dünyayı, gece-gündüz döngüsünü ve çevresiyle içinde yer alan insanlara uyum sağlayan ve devamlı evrim geçiren Kaçıkları keşfedin.
- Sürükleyici bir hikaye: Deacon St. John derin ve kişisel bir kaybın ardından umut kırıntıları ararken çıkmazlar, ihanet ve pişmanlık dolu güçlü bir hikayede kaybolun. Gündelik olarak verilen hayatta kalma mücadelesinde bizi insan yapan şey ne?
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