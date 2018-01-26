Deadly Escape, ilk Resident Evil oyunları gibi 90'lı yıllarda çıkış yapmış survival horror oyunları temel alınarak geliştirilmiş bir korku oyunu olarak tanımlanabilir.

Deadly Escape'de bir bilimsel araştırma laboratuarında çalışan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Bu araştırma laboratuarı yaşayan ölüler tarafından basıldıktna sonra kahramanımız yaralı bir şekilde revire sığınıyor. Hayatta kalan insanlar tesisi boşalttıktan sonra kahramanımız tesiste tek başına kalıyor ve tesise kilit vuruluyor. Biz de kahramanımız bu kabustan kurtulması için yardımcı oluyoruz.

Deadly Escape'de mermi çok az sayıda bulunduğu için her ateş ettiğinizde 2 defa düşünmeniz gerekiyor. Bazen düşmanlarınıza mermi yağdırmak yerine kaçmak daha mantıklı bir strateji olabiliyor. Yeni silahlar keşfederek ve mermi arayarak hayatta kalma şansınızı artırabilmektesiniz.

Deadly Escape minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 3.0 GHz dual core işlemci

- 1 GB RAM

- 500 MB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı