Desolation, Steam üzerinden edinebileceğiniz, kendine has bir oynanışını bulunan, Battle Royale oyunlarından bir tanesidir.

Hawkeye Entertainment tarafından yayınlanan Desolation, yapımcısı tarafından gerçekçi, taktiksel ve gizlilik tabanı bir yapım olarak tanıtılıyor. Tanıtımı devamındaysa şu ibarelere yer veriliyor: “Her bir oyun boyunca, oyuncu birden fazla seviye, dinamik birinci şahıs oyunlarının yanı sıra genel olarak kusursuz, güzel bir deneyim yaşayacak. Bu projeyi sadece topluluk geribildirimlerine ve oyuncuların istediğine göre geliştiriyoruz. Her seviye, kamu testinden önce benzersiz bir şekilde hazırlanacak ve neredeyse tamamlanacak. Bu proje kapsamında dönem içinde içerik odaklı ücretli DLC veya Mikro işlem yapılamayacaktır.”

6 Temmuz 2018 itibarıyla erken erişim aşamasına girecek ve oyuncuların istekleriyle şekillenecek olan oyun, farklı atmosferi ve oynanış özellikleriyle Steam üzerinde oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı. Her ne kadar Battle Royale oyunlarına olan ilgi, gün be gün azalıyor olmasına karşın, yeni bir soluk getirmek adına hareke geçen yapımcılar, farklı bir oyun ortaya çıkarmayı başarmış durumda. Oyuna dair daha ayrıntılı bilgileriyse hemen aşağıdaki oynanış videosunda bulabilirsiniz.