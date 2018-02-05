DIVE: Starpath reflekslerinizi test eden oynanışa sahip bir sonsuz koşu oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir sonsuz koşu oyunu olan DIVE: Starpath'da ana kahramanımız uzayda tehlikeli bir görevi gerçekleştirmeye çalışan bir astronot. Kahramanımızın bu iş için gezegenlerin arasında yol alması, veri toplaması gerekmekte. Biz, bu süreçte kahramanımızı yönlendiriyor ve hedefini gerçekleştirmesine yardımcı oluyoruz.

DIVE: Starpath'te gezegenlerin yörüngeleri arasında hızla yol alırken karşımıza asteroidler çıkıyor ve bizim acil bir şekilde yön değiştirmemiz gerekiyor. Uzayda olduğumuz için astronotumuz sınırlı oksijene sahip, Bu nedenle uzya taşları arasındaki oksijen tüplerini de toplamamız gerekmekte. Bir yandan da verileri topluyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.

DIVE: Starpath çok karışık olmayan kontrollere sahip. Oyunda ilerledikçe 5 farklı gezegenin kilidini açabiliyorsunuz. DIVE: Starpath'in minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel i5 3000 veya AMD A8 işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 500 serisi veya AMD Radeon 3800 serisi ekran kartı

- 2 GB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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