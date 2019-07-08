DOOM Eternal, 2016’da en çok satılan ödüllü DOOM oyununun devamı. id Software tarafından geliştirilen, Bethesda Softworks tarafından yayınlanan birinci şahıs ilerlemeli çatışmada gezegeni işgal eden iblis sürülerini durdurabilecek tek kişi olan Slayer olarak bulunuyorsunuz. Eskisinden daha iri, daha kötü ve çok daha vahşisiniz. Şimdi cehennem güçlerine karşı intikamınızı alma zamanı. Cehenneme girmeye hazırlanın!

2016 Oyun Ödülleri’nde Yılın En İyi Aksiyon Oyunu ödülünü kazanan DOOM’un devamı niteliğinde olan DOOM Eternal’da iblis sürüleri dünyayı işgal etmiş ve dünyaya cehennemi getirmiş durumda. Gezegenin büyük bir bölümü harap olmuş. Kötülüğün tam olarak hakimiyet kurmasını engelleyen tek kişi sizsiniz. Alev makineli omuz topu, bileğe takılan katlanabilir bıçak, yükseltilmiş silahlar ve modlar ve Double Dash gibi yeteneklerle hiç olmadığınız kadar hızlı, güçlü ve beceriklisiniz. İhtiyacınız olan her şeyi düşmanlarınızdan alma şansınız da var. Örneğin; glory kill yaptığınızda ekstra can kazanıyorsunuz. Veya iblisleri testereyle kestiğinizde cephaneniz doluyor.

Yeni DOOM oyununda yepyeni, sıfırdan geliştirilmiş bir mod; 2’ye 1 çok oyunculu mod bizleri karşılıyor. Bu modda tam donanımlı karakterimiz (DOOM Slayer), oyuncuların kontrol ettiği iki iblisle kozlarını paylaşarak üç turlu hararetli bir birinci şahıs çatışmasına giriyor.

DOOM Eternal PC Sürümleri

DOOM Eternal PC’ye iki ek sürümle çıkış yapıyor. DOOM Eternal Deluxe Edition ve DOOM Eternal Collector’s Edition.

DOOM Eternal Deluxe Edition İçeriği:

DOOM Eternal oyunu

DOOM Eternal çıktıktan sonraki bir sene içinde gelmesi beklenen iki adet tek oyunculu hikaye genişletmesi için erişim sağlayan DOOM Eternal Birinci Yıl Bileti

Demonic Slayer Görünümü

DOOM Eternal cephanene nostaljik ses efektleri kazandıran Classic Weapons Ses Paketi

DOOM Eternal Collector’s Edition İçeriği:

Grafik tasarımcı ve illüstratör Gabzin'in, Mondo işbirliğiyle tasarladığı özel metal kutu içinde gelen DOOM Eternal Deluxe Edition kopyası. DOOM Eternal Deluxe Edition'a şunlar dahil:

DOOM Eternal çıktıktan sonraki bir sene içinde gelmesi beklenen iki adet tek oyunculu hikâye genişletmesi için erişim sağlayan DOOM Eternal Birinci Yıl Bileti

Demonic Slayer Görünümü

DOOM Eternal cephanene nostaljik ses efektleri kazandıran Classic Weapons Ses Paketi

Gerçek boyutlu ve kullanılabilir DOOM Slayer Kaskı replikası

Çalınabilir bir kaset ve Mick Gordon’ın bestelediği DOOM (2016) ve DOOM Eternal orijinal müziklerinin eksiksiz dijital kopyaları için indirme kodları. Sıkıştırılmamış müzik dosyalarıyla müzikseverler mutluluktan havaya uçacak. Analog kasetse id Software hayranlarına özel bir sürpriz içeriyor!

id Software'in hazırladığı özel bir DOOM Hikâyesi Kitabı Hem DOOM evrenini hem de Slayer'ın kendisini bugün olduğu hale getiren geçmiş ve günümüz olaylarıyla ilgili daha fazla bilgi edin.

27x43 cm boyutunda bir adet "Argent Enerjisinin Gücü" Litografisi

DOOM Eternal Rip ve Tear Paketi:

DOOM Eternal'ın tüm ön siparişli versiyonlarıyla birlikte gelen Rip and Tear Paketi'ne şunlar dahil:

DOOT Revenant Görünümü - Bön bakar, havası yok, adam döver, müziği hoş. DOOM Eternal'ın çok oyunculu modu BATTLEMODE'da, Revenant'ın görünümünü internet efsanesi trompet ustası olarak değiştirebilirsin!

DOOM Eternal Master Seviyesi: Cultist Base V. 1 - Hikâye seviyesini yepyeni çatışmalar ve tekrar tekrar oynamak istemene sebep olacak diğer sürprizler ve mücadelelerle harmanlayan "Cultist Base"in Master Seviyesi versiyonuyla katliam hırsını test et.

"Throwback" Combat Shotgun Silah Görünümü - Combat Shotgun'ın klasik ahşap kabzası ve koyu metalik rengiyle glory kill günlerini yad et!

DOOM Eternal PC Çıkış Tarihi

Yeni Doom oyunu DOOM Eternal, 22 Kasım’da PC’ye çıkış yapacak.