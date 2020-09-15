Doom Guys, PC kullanıcıları için indirilmeye açılan FPS oyunu. Adından da tahmin edeceğiniz üzere Doom ile son dönemin en çok konuşulan, oynanan eğlenceli oyunu Fall Guys’ın birleşimi. Amatör oyun tasarımcısı Romain Bayer tarafından ücretsiz olarak yayınlanan Doom Guys, tam bir parodi. FPS türüne eğlence katan Doom Guys ile vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Dooms Guys Oynanış Detayları

Doom ile Fall Guys birleşimi ücretsiz oyun olarak karşımıza çıkan Doom Guys, oyuncuları cehennemin derinliklerine götürüyor. Fall Guy’lar tarafından kaçırıldığı söylenen bir karakterin (Doom Slayer) yerine geçiyorsunuz. Rahatlıkla kaybolacağınız bir labirentin içerisindesiniz. Özgürlüğünüze kavuşmak için karşınıza çıkan tüm Fall Guy’ları öldürmelisiniz.

Özellikle eski nesil PC oyunlarına özlem duyanların grafiklerine hasta kalacağı FPS oyununda üç farklı ortam var. Tasarımlarına hayran kalacağınız bölümlerde hayatta kalmak için sarılacağınız dört silah (süper mega gizli silah dahil) var. Üç farklı düşman türüyle karşılaşıyorsunuz. Ve Fall Guys dizisinin bir bölümü de oyuna yerleştirilmiş. Kontrol noktasında hareket etmek için WASD/ZQSD tuşlarını, kamera kontrolü için sol ve sağ tuşunu, ateş etmek için boşluk tuşunu, silah değiştirmek için C tuşunu, çıkmak için de Escape tuşunu kullanıyorsunuz.

Dooms Guys İndirme ve Yükleme Adımları