NOT: DOOM VFR'ı oynamak için HTC Vive sanal gerçeklik sistemine sahip olmanız gerekmektedir

DOOM VFR oyunculara sanal gerçeklik üzerinde aksiyon dolu anlar yaşatmayı planlayan bir FPS oyunu.

DOOM denilince oyun dünyasında akan sular durulurdu. 90'lı yıllarda çıkış yapan seri bize inanılmaz heyecan yaşatabilmiş, FPS türünün temel taşlarından biri olmuştu. Uzun bir aranın ardından DOOM serisi ile geçtiğimiz sene tekrar buluşmuştuk. Yeni nesil DOOM oyunu da bir hayli başarılıydı. Oldukça iyi inceleme puanları ve oyuncu yorumları alan DOOM, yüksek kaliteli grafikleri, hızlı ve yoğun aksiyon sunan oynanışı ile bize eski günlerdeki eğlenceyi çok daha güzel görünen bir şekilde sunmuştu. Şimdi ise DOOM VFR ile sanal gerçekliğin kapıları aralanıyor.

DOOM VFR'da 2016 yılında çıkan DOOM oyunundan farklı bir kahramanı kontrol ederek UAC uzay istasyonunu cehennemden gelen iblislerin istilasından kurtarmaya çalışıyoruz. 2016 tarihli DOOM'dan alışık olduğumuz mekanları yine ziyaret ediyor, yine aynı silahları kullanıyoruz. DOOM VFR, bir sanal gerçeklik oyunu olduğu için oyunun mekaniklerinde buna yönelik değişiklikler yapılmakta, ayrıca oyuna çeşitli bulmacalar eklenmekte.

DOOM VFR, eğer gerçekten farklı bir DOOM tecrübesi yaşamak isterseniz denemenizi tavsiye edeceğimiz bir oyun.