DRAGON BALL FighterZ birçoğumuzun severek takip ettiği Dragon Ball animesinin resmi dövüş oyunu.

Dragon Ball evrenindeki birçok kahramanı bir araya toplayan DRAGON BALL FighterZ, şu ana kadar yayınlanmış Dragon Ball oyunları arasında en geniş kahraman kadrosuna sahip oyunlardan bir tanesi. Kendi hikayelerine ve dövüş stillerine sahip oyuncular, sahip oldukları özel yetenekler ile oyuna çeşitlilik kazandırmaktalar. Oyuncular 3 kahramanı seçerek kendi takımlarını oluşturabiliyorlar ve dövüşler sırasında takım arkadaşlarından destek isteyebiliyorlar ve bu sayede özel kombolar yapabiliyorlar.

DRAGON BALL FighterZ, içinde oyuna özel bir hikaye modu içermekte. Bu modda dövüşerek aşama aşama tıpkı bir Dragon Ball bölümü izliyormuş gibi hikayeyi açığa çıkarabileceğiniz gibi farklı online oyun modlarında diğer oyunculara karşı dövüşebilirsiniz.

DRAGON BALL FighterZ, Unreal Engine 4 oyun motoru kullanılarak geliştirilmiş, yani oyun modern standartlara sahip. Buna rağmen oyun grafiklerinde anime stili korunmuş ve plastik gibi görünen karakter modellemelerine yer verilmemiş. DRAGON BALL FighterZ bu açıdan animenin ruhuna sadık kalan bir oyun.

DRAGON BALL FighterZ minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- 4.2 GHz AMD FX 4350 veya 3.2 GHz Intel Core i5 3470 işlemci

- 4 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip AMD Radeon HD 6870 veya Nvidia GeForce GTX 660 Ti ekran kartı

- DirectX 11

- İnternet bağlantısı

- DirectX uyumlu ses kartı