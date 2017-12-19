Dragon Sin oyunculara fantastik bir maceraya dahil olma imkanı veren bir aksiyon oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz hack & slash dinamiklerine sahip bir oyun olan Dragon Sin'de bir hayli sıradışı bir hikaye bizi bekliyor. Dragon Sin'in fantastik dünyasında 2 üstün zekaya sahip ırk yaşamaktadır. Bu ırklardan Ejderhalar, üstün fiziksel güçleriyle ön plana çıkıyor. İnsanlar ise büyüyü kontrol edebiliyor ve amaçları doğrultusunda kullanabiliyor. Uzun bir süre boyunca barış içinde yaşayan bu iki ırk, Ejderhalar'ın insanların büyü gücünü sömürerek daha güçlü olmanın yolunu keşfetmesiyle savaşmaya başlıyor. Bu durum dengeleri değiştirirken Ejderhalar içinde de bölünmeler başlıyor. İnsanları sömürerek güçlerini ele geçirmeye çalışan Ejderhalar kendilerini Karanlık Ejderhalar olarak adlandırıyor. Diğer Ejderhalar ise insanların yanında yer alıyorlar ve dengeyi tekrar sağlamak için savaşmak istiyorlar. Biz ise bir Ejderha Lordu'nun oğlu olan Greer adlı kahramanın yerine geçiyoruz ve Karanlık Ejderhalar'ı durdurmaya çalışıyoruz.

Dragon Sin, 3. şahıs kamera açısıyla oynanan, hızlı ve yoğun aksiyona yer veren bir aksiyon oyunu olarak özetlenebilir. Oyunda dev ejderhalarla savaşıyoruz ve saldırılarımızı arka arkaya dizerek kombolar yapabiliyoruz. Özel yeteneklerimizi kullandığımızda daha yüksek hasar verebilmekteyiz. Oyunun en ilginç yönü ise kahramanımızın savaş sırasında bir ejderhaya dönüşebilmesi. Ejderhaya dönüştüğümüzde farklı saldırı şekilleri kazanıyoruz.

Dragon Sin yaklaşık 1 saatlik bir oyun süresi sunuyor. Tatmin edici bir görsel kaliteye sahip olan oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core i5 veya AMD Phenom II X3 işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 660 ekran kartı

- DirectX 10

- 8 GB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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