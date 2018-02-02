Dungeons Forever oyunculara heyecan verici bir oynanış, zorlu bulmacalara sunan ve kendisini sonu gelmeyen bir platform oyunu olarak tanımlayan retro tarza sahip bir aksiyon oyunu.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Dungeons Forever'da oyuncular kendi bölümlerini yaratabiliyorlar ve bu sayede sınırsız bir oyun süresi elde edebiliyorlar. Oyundaki bölüm editörü kolayca bölümler yaratabilmenize yardımcı oluyor, sonrasında ise yarattığınız bölümleri oyun suncularına yükleyerek diğer oyuncularla paylaşabiliyorsunuz. Siz de diğer oyuncular tarafından yaratılmış bölümleri indirip oynayabiliyorsunuz. Oyunda, oyuncu topluluğu tarafından yaratılmış bölümler rastgele bir düzen ile indiriliyor, bu sayede her oyunu oynadığınızda farklı bir oyun tecrübesi karşınıza çıkıyor.

İçerisinde herhangi bir reklam, oyun içi mikro ödemeler gibi gizli masraflar olmayan Dungeons Forever'da oyuncular kahramanlarını ekranda yatay olarak ilerletirken ölümcül tuzakları atlatmak, boşlukların üzerindne atlamak için çabalıyorlar ve bir yandan da silahlarını kullanarak düşmanlarıyla savaşıyorlar. Oyunda bir hayli zor bölümlerle karşılaşabilmeniz mümkün, eğer zoru başarmayı seviyorsanız Dungeons Forever sizi memnun edecektir.

Dungeons Forever'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde listelenmekte:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel 4 çekirdekli işlemci

- 2 GB RAM

- Dahili ekran kartı

- 100 MB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme