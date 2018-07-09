Dünyanın yok olmasına yakın savaş başlamıştır ve EarthFall oyuncuları, bu savaşın tam da ortasında yaşayan son insanlar için mücadele etmektedirler. Co-op olarak yani birden fazla oyuncuyla aynı anda oynanabilen EarthFall, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz, elinize silah alıp, karşınıza çıkan her türlü yaratığı yok etmek için ter dökeceğiniz bunu yaparken de oldukça eğleneceğiniz yapımlardan bir tanesi.

Dört kişiye kadar destek veren yapım, takım halinde görevler icra edilmesi açısından iyi bir alternatif sunmaya şimdiden adayken, kendi binalarınızı kurma ve onları güçlendirme, 3D yazıcılar kullanarak farklı silahlar üretebilme gibi özellikleri barındırıyor. EarthFall’da 10 farklı epik görev bulunduğunu söyleyen yapımcılar, ilerleyen günlerde bu görevlerin artabileceğinin de sinyallerini veriyorlar.

Kendine has özellikleri olması sebebiyle anlatması bir hayli güç olan EarthFall için daha detayları bilgileri alabilmek ve oyuna dair detayları daha yakından görebilmek adına hemen aşağıda yer alan oynanış videosunu izleyebilirsiniz. Böylece oyunu daha yakından görüp, kesin kararınızı verebilecek konuma gelebilirsiniz.