EBOLA 2, hayatta kalma korku türünde klasikler arasına giren yapımlardan esinlenerek hazırlanmış bir PC oyunu. Geliştiricinin Steam üzerinden indirmeye açtığı oyunda ana karakteri gerçekten bir korku filminde olduğunuzu hissettiren birinci şahıs kamera açısından kontrol ediyorsunuz. Korku oyunları, karanlık temalı oyunlar, favori oyunlarınız arasındaysa bağımsız geliştirici tarafından sunulan bu oyunu seveceksiniz. EBOLA 2 Steam’de!

EBOLA 2 - Korku Oyunu İndir

Oyunun hikayesi ise şöyle; Farklı virüs ve aşıların üretildiği Krot 529 gizli tesisinde bir kaza meydana gelir. Tesis personelinin hiçbiri ile iletişim sağlanamaz. Bunun üzerine yer altı bilimsel laboratuvarına özel bir acil durum ekibi gönderilir. Siz bu uzmanlardan birinin yerine geçiyorsunuz. Gizli çalışmaların yürütüldüğü bu laboratuvarda sizi nelerin beklediği sürpriz!

Büyük oyun haritası: 10 katlı, Krot-529 bilimsel yer altı istasyonu. Her katın kendine has bir iç mekanı var.

Etkileşim: Etrafınızdaki birçok nesne ile etkileşime geçmeniz mümkün.

Rakipler: Çeşitli düşmanlar, düşmanlarla yüz yüze gelin, kurtulmanıza engel olacak karanlık odaları keşfedin. Benzersiz destansı boss’ların üzerinde deneyebileceğiniz çok sayıda silaha sahipsiniz.

Bilinmeyen tehlike, keşfedilmemiş dünya: Oyun size hiç tatmadığınız adrenalin patlaması, heyecan verici bir hikaye ve hayal edemeyeceğiniz bir dehşet verecek. Etrafınızdaki dünya değişecek; tehlike her fırsatta pusuda bekliyor.

Türün canlanması: İyi tasarlanmış bir ortam ve doğru seçilmiş aydınlatma, korku atmosferi, yüksek kalitede sesleri yaratır. Tüm bunlar oyunun başından sonuna kadar sizi gerilimin zirvesinde tutacak benzersiz bir oyun dünyası yaratır.

Not: Kulaklıkla oynamanız tavsiye edilir.

EBOLA 2 Sistem Gereksinimleri

Steam’de çoğunlukla olumlu inceleme alan bağımsız korku oyunu EBOLA 2, yüksek sistem gereksinimleri de istemiyor. İşte EBOLA 2 oynamak için PC’nizin sahip olması gereken donanımlar:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10

İşlemci: Intel Core i5

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 820m

Depolama: 17 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri