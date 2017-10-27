Embers of War, farklı oyun türlerini güzel bir şekilde harmanlayarak heyecanlı ve eğlenceli bir oynanış sunan bir aksiyon oyunu olarak tanımlanabilir.

Embers of War'da bilim kurgu temelli bir hikaye konu alınıyor, oyuncular bir RPG oyununda olduğu gibi özel kahramanları yöneterek düşmanlarıyla savaşıyorlar; fakat oyunda sadece kahramanlarımızla üzerimize dalgalar halinde saldıran düşmanlarla mücadele edemiyoruz. Bu işi gerçekleştirebilmek için bir kule savunma oyununda olduğu gibi savunma kulelerimizi yerleştirmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Bu sayede düşman saldırılarını zayıflatabiliyor, savaşın kaderini değiştirebiliyoruz.

Embers of War'da özel çekirdekleri bularak bu çekirdekleri kahramanımızla savunma kulelerine yerleştiriyor ve kuleleri aktifleştiriyoruz. Farklı yeteneklere sahip kahramanları seçerek nasıl bir oyun stiline sahip olacağımızı belirliyor, gerçek zamanlı hack & slash dinamikleriyle sıcak çatışmaya giriyoruz. İzometrik kamera açısıyla oynanan Embers of War bu anlamda RPG oyunlarına benziyor. Kahramanlarınızı oyunda ilerledikçe geliştirmeniz de mümkün.

Gamepad desteğine de sahip olan Embers of War, oldukça güzel görünen grafikler sunuyor. Embers of War'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- Intel i5 2500 veya AMD FX 6300 işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 560 veya AMD Radeon R7 260X ekran kartı

- DirectX 11

- 20 GB boş depolama alanı