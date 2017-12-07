NOT: Fallout 4 VR oynayabilmek için HTC Vive sanal gerçeklik sistemine sahip olmanız gerekmektedir.

Fallout 4 VR, 2014 yılında çıkış yaparak bolca ödül kazanan post apokaliptik RPG oyunu Fallout 4'ün sanal gerçelik ile birleştirilmiş hali olarak tanımlanabilir.

Fallout 4'te kurgusal bir 3. Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleşen olaylar konu alınıyordu. Oyunda yönettiğimiz kahraman nükleer bomba patladıktan sonra eşi ve çocuğuyla birlikte bir sığınağa kaçıyor, sonrasında dondurularak 200 senelik bir uykuya dalıyordu. Fakat bu süre içinde eşi katledilerek çocuğu kaçırılıyordu. 200 sene sonra uyanan kahramanımız çocuğunu bulabilmek için radyoaktif yağmurlar ve serpintilerle bir harabeye dönmüş dünyada uzun bir maceraya atılıyordu. İşte bu macerayı artık daha gerçekçi bir şekilde yaşayabileceğiz.

Fallout 4 VR'da yıkılmış binalarla dolu küçük ksabaları ziyaret edebilir, buradaki mekanların herbirinde farklı bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Oyunda kendi zırhınızı, silahınızı inşa edebilir ve geliştirebilir, ayrıca binalar dikerek ve bu binalara insanları yerleştirerek kendi topluluğunuzu kurabilirsiniz. Fallout 4, silah seçeneği açısından bir hayli zengin bir oyun. Ayrıca modlarla oyuna birçok ek içerik de eklenebiliyor.

Fallout 4 VR'da ana oyundaki içerik korunurken savaş sistemi, bina ve eşya inşa etme sistemleri sanal gerçeklik için elden geçiriliyor. Oyunun açık dünyasını sanal gerçeklik sayesinde derinlik hissini daha iyi yaşayarak keşfedebiliyorsunuz.