Free Video Converter, ücretsiz video dönüştürme programı. Multimedya cihazınızda oynamak için herhangi video dosyasını MP4, MP3, AVI, MOV, MPEG formatına dönüştürmek için kullanabileceğiniz en iyi video dönüştürücülerden biri. Videoları birçok format arasında dönüştürmenizi sağlayan Windows için mükemmel bir uygulamadır. Sade, basit ancak eksiksiz!

Ücretsiz Video Dönüştürme Programı İndir

Video dönüştürücü ne işe yarar? Video formatını başka bir formata dönüştürmek için kullanabilirsiniz. MP4, günümüzün en popüler video formatı diyebiliriz. DVDVideoSoft’un ücretsiz video dönüştürücüsü, video dosyalarını popüler multimedya cihazlarıyla uyumlu herhangi bir formata dönüştürmeyi amaçlar. Videonuzun iPad’iniz veya Xbox One’ınızda açılmaması gibi nadir bir durumla karşılaşırsanız, video formatını dönüştürme işlemini yapabilirsiniz. Bu video dönüştürücü, Apple iPad veya iPhone, Samsung telefonlar ve tabletler, Amazon Kindle, Android ve başka herhangi bir modern cihaz için video dosyaları oluşturur.

Neden videoları bir formattan diğerine dönüştürmeniz gerekir? Bu genellikle hedef cihazın formatı desteklemediği veya dosya boyutunu küçülten veya uyumsuz veya eski verileri daha iyi desteklenen veya modern bir formata dönüştüren sınırlı depolama kapasitesine sahip olduğu durumlarda yapılır.

AVI’yi MP4’e, WMV’yi MP4’e, MOV’u MP4’e veya diğer birçok formatı MP4’e çevirin. Desteklenen video girişleri: MP4, M4V, AVI, MOV, MKV, WMV, 3GP, FLV, IVF, DIV, DIVX, MPG, MPEG, MPE, WEBM, ASF, QT, MTS, M2T, M2TS, MOD, TOD, VRO, DAT, 3GP2, 3GPP, 3G2, DVR-MS, F4V, AMV, RM, RMM, RV, RMVB, OGV, TS veya 4K video vb. Eski cihazlarla uyumluluk için MP4’ü AVI veya MPEG4’e dönüştürün.

Video Dönüştürme Nasıl Yapılır? (Video Formatını MP4’e Çevirme)

Programı çalıştırın ve dosyalarınızı video dönüştürücüye ekleyin. Çıkış formatını seçin: MP4, AVI veya MPEG. “Convert”e tıklayın. Dönüştürme işleminin tamamlanmasını bekleyin. Videoları birçok format arasında dönüştürmek ve herhangi bir cihazın depolama alanına uyacak şekilde video kalitesini değiştirmeniz için basit ve kendinden açıklamalı bir arayüze sahip olan program ile videoları çevirmek veya video formatını MP4 olarak değiştirmek için sadece üç adım izlersiniz: