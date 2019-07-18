Gears 5, The Coalition tarafından geliştirilen üçüncü şahıs nişancı (TPS) oyunu. Oyun dünyasının en çok beğeni toplayan serilerinden Gears’ın yenisinde beş heyecan verici oyun modunun yanı sıra şimdiye kadarki en derin senaryo modu olduğu söylenen hikaye modu içeriyor. PC ve Xbox oyun konsolunda indirilebilen yapım, türünün en iyisi.

Dünya genelinde en çok indirilip oynanan üçüncü şahıs nişancı oyunlarından Gears’ın yenisinde Senaryo modu dışında 4 mod karşımıza çıkıyor. Üç oyunculu bir intihar ekibinin birlikte çalışarak düşman kovanını içerden yok etmeye çalıştığı yeni agresif ve riskli bir ortak görev modu Escape; 10’un üzerinde oyun türü, tüm rekabetçi stiller için klasik ve yeni haritalar ödüllerle dolu Versus modu; yeni kahraman yeteneklerini kullanarak, savunma oluşturarak, güç toplayarak, yeteneklerinizin seviyesini artırarak ve takım halinde hareket ederek hayatta kalmaya çalıştığınız Horde ve özel Escape kovan haritaları ve deneyimleri oluşturup arkadaşlarınızla paylaşıp yarıştığınız Map Builder yanında dünyayı robot ordusunun saldırısından kurtarma mücadelesi verdiğiniz Campaign modu bulunan oyunda seçilebilir 4 karakter var. Kait Diaz (KAIT), JD Fenix (JD), Del Walker (DEL) ve Marcus Fenix (MARCUS) oynanabilir karakterler arasında. Ön sipariş verenler ekstra Terminator Dark Fate Karakter Paketi’ne sahip oluyor.

Gears 5 PC Oynanış Detayları

Üç Oyunculu Senaryo Ortak (Co-Op) Görevi: Bu modda online olarak veya bölünmüş ekranda arkadaşlarınızla birlikte savaşın.

Tours of Duty: Acemi olarak başlayın general rütbesine kadar yükselin. Yeni ve heyecan verici görevler, harika ödüller sizi bekliyor.

Boot Camp: Gears’ta yenisiyseniz veya uzun süredir oynamıyorsanız, temel bilgilerden gelişmiş savaş tekniklerine tüm oyunu burada öğrenebilirsiniz.

Play as Jack: Uçan kişisel destek robotunuz, dostlarınızı korurken düşmanlarınıza saldırır. Gears’ta yenisiyseniz çok faydasını göreceksiniz.

Gears 5 PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi

İşlemci: AMD FX-6000 Serisi - Intel i3 Skylake

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 280 veya RX 560 - Nvidia GTX 760 veya GTX 1050 (2GB)

Bellek: 6GB

Boş Alan: 15GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi

İşlemci: AMD Ryzen 3 - Intel i5 Skylake

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 570 veya RX 5700 - Nvidia GTX 970 veya GTX 1660 Ti (4GB)

Bellek: 8GB

Boş Alan: 15GB

Gears 5’i kusursuz bir şekilde oynamak için geliştiricilerin önerdiği sistem ise; AMD Ryzen 7 veya Intel i7 Skylake işlemci, 8GB AMD Radeon VII veya Nvidia GTX 2080 ekran kartı, 16GB RAM ve 15GB + SSD.

Gears 5 PC Çıkış Tarihi

Gears 5, 10 Eylül’de PC’ye çıkış yapacak.