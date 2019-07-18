Gears 5 (PC İndir): 60 FPS'de etkileyici HDR ile 4K Ultra çözünürlükte online heyecan verici modlar!
Gears 5, The Coalition tarafından geliştirilen üçüncü şahıs nişancı (TPS) oyunu. Oyun dünyasının en çok beğeni toplayan serilerinden Gears’ın yenisinde beş heyecan verici oyun modunun yanı sıra şimdiye kadarki en derin senaryo modu olduğu söylenen hikaye modu içeriyor. PC ve Xbox oyun konsolunda indirilebilen yapım, türünün en iyisi.
Dünya genelinde en çok indirilip oynanan üçüncü şahıs nişancı oyunlarından Gears’ın yenisinde Senaryo modu dışında 4 mod karşımıza çıkıyor. Üç oyunculu bir intihar ekibinin birlikte çalışarak düşman kovanını içerden yok etmeye çalıştığı yeni agresif ve riskli bir ortak görev modu Escape; 10’un üzerinde oyun türü, tüm rekabetçi stiller için klasik ve yeni haritalar ödüllerle dolu Versus modu; yeni kahraman yeteneklerini kullanarak, savunma oluşturarak, güç toplayarak, yeteneklerinizin seviyesini artırarak ve takım halinde hareket ederek hayatta kalmaya çalıştığınız Horde ve özel Escape kovan haritaları ve deneyimleri oluşturup arkadaşlarınızla paylaşıp yarıştığınız Map Builder yanında dünyayı robot ordusunun saldırısından kurtarma mücadelesi verdiğiniz Campaign modu bulunan oyunda seçilebilir 4 karakter var. Kait Diaz (KAIT), JD Fenix (JD), Del Walker (DEL) ve Marcus Fenix (MARCUS) oynanabilir karakterler arasında. Ön sipariş verenler ekstra Terminator Dark Fate Karakter Paketi’ne sahip oluyor.
Gears 5 PC Oynanış Detayları
- Üç Oyunculu Senaryo Ortak (Co-Op) Görevi: Bu modda online olarak veya bölünmüş ekranda arkadaşlarınızla birlikte savaşın.
- Tours of Duty: Acemi olarak başlayın general rütbesine kadar yükselin. Yeni ve heyecan verici görevler, harika ödüller sizi bekliyor.
- Boot Camp: Gears’ta yenisiyseniz veya uzun süredir oynamıyorsanız, temel bilgilerden gelişmiş savaş tekniklerine tüm oyunu burada öğrenebilirsiniz.
- Play as Jack: Uçan kişisel destek robotunuz, dostlarınızı korurken düşmanlarınıza saldırır. Gears’ta yenisiyseniz çok faydasını göreceksiniz.
Gears 5 PC Sistem Gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi
- İşlemci: AMD FX-6000 Serisi - Intel i3 Skylake
- Ekran Kartı: AMD Radeon R9 280 veya RX 560 - Nvidia GTX 760 veya GTX 1050 (2GB)
- Bellek: 6GB
- Boş Alan: 15GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi
- İşlemci: AMD Ryzen 3 - Intel i5 Skylake
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 570 veya RX 5700 - Nvidia GTX 970 veya GTX 1660 Ti (4GB)
- Bellek: 8GB
- Boş Alan: 15GB
Gears 5’i kusursuz bir şekilde oynamak için geliştiricilerin önerdiği sistem ise; AMD Ryzen 7 veya Intel i7 Skylake işlemci, 8GB AMD Radeon VII veya Nvidia GTX 2080 ekran kartı, 16GB RAM ve 15GB + SSD.
Gears 5 PC Çıkış Tarihi
Gears 5, 10 Eylül’de PC’ye çıkış yapacak.