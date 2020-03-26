Half-Life: Alyx, Valve’ın Half-Life serisine VR ile geri dönüşüdür. Half-Life ve Half-Life 2 olayları arasında kurulan hikayede uzaylı ırkına karşı imkansız bir savaşın detaylarıyla karşılacaksınız.

Alyx Vance olarak oynarken insanlığın hayatta kalma şansı sizsiniz. Black Mesa olayından bu yana gezegeni kontrol etmek, yalnızca şehirlerde kalan nüfusu zedelediği için güçlendi. Bunlar arasında dünyanın en büyük bilim adamlarından bazıları da var: Siz ve babanız Dr. Eli Vance.

Yeni bir direnişin kurucuları olarak gizli bilimsel etkinliğine devam edin. Eleştirel araştırmalar yapın ve karşı koyacak kadar cesur olanlar için paha biçilmez araçlar oluşturun. Her gün düşmanınız hakkında daha fazla şey öğreniyorsunuz ve her gün zayıflık bulmak için çalışıyorsunuz.

Kendinizi derin çevresel etkileşimlere, bulmaca çözmeye, dünya keşfine ve iç savaşına bırakın.

Half Life: Alyx İçin Sistem Gereksinimleri

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