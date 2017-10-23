Hide and Shriek eğer arkadaşlarınızkla birlikte oynayabileceğiniz bir online korku oyunu arıyorsanız hoşunuza gidebilecek bir yapım.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Hide and Shriek'de oyuncular hem korkabiliyorlar, hem de korkutabiliyorlar. Teke tek karşılaşmaları esas alan oyunda diğer oyuncularla veya arkadaşlarınızla eşleşiyor, birilerini korkutmaya, ya da sizi korkutmaya çalışan oyuncuların planlarını açığa çıkarmaya çalışıyorsunuz.

Hide and Shriek'de 10 dakika süren karşılaşmalar yapılıyor. Her oyuncu görünmez bir şekilde oyunu oynamakta, oyun süresi boyunca diğer oyuncuya sürprizler yaparak onu zıplatabiliyor, tuzaklar kurabiliyor veya ayinler düzenleyebiliyorsunuz. Bu işler yaptığınızda puan kazanmaktasınız. Oyun süresi boyunca net bir galibiyet durumu oluşmazsa kazanılan puanlara bakılıyor.

Oyuncular Hide and Shriek karşılaşmalarında 30'dan fazla büyüyü kullanabilmekte. Ayrıca Donald Trump gibi ünlü isimlerin maskelreri de oyunda rakibinizi korkutmak için kullanabileceğiniz araçlar arasında.

Hide and Shriek'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core i5 veya eşdeğer özelliklere sahip bir işlemci

- 4 GB RAM

- Intel Iris HD 5200 Pro dahili ekran kartı veya eşdeğer özelliklere sahip bir ekran kartı

- DirectX 11

- 4 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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