HITMAN 2, IO Interactive tarafından geliştirilen ve Warner Bros Interactive Entertainment’in yayıncılığını üstlendiği, gizlilik üzerine kurulu suikast temalı bir oyundur.

Bölüm bölüm yayınlanan Hitman’de yaşanan olayların devamını anlatacak olan Hitman 2 isimli oyunda, Ajan 42 yine Shadow Client takma ismini kullanan kişinin ve onun militanlarının peşinden, bütün dünyayı gezmeye devam edecek. İlk bölümde Shadow Client’ın teğmenlerinden Alma Reynard’ın peşinden koşacak olan 47, Reynard’ı ortadan kaldırmadan önce shadow Client’ın aktivitelerine dair bilgiler alacak ve bütün olaylar da bundan sonra başlayacak. Bir önceki oyunda olduğu gibi dünyanın pek çok noktasında suikast görevleri alacak olan Ajan 47, Shadow Client ve ekibi peşinde imkansız görevleri icra etmek için uğraşacak.

Hitman 2’nin oynanış dinamikleriyle 2016 yılında piyasaya sürülen Hitman’den çok farklı değil. International Contract Agency (ICA) adına çalışmaya devam eden Ajan 47, dünyanın birçok yerine yüksek profilleri hedefleri imha etmek için görevlere çıkacak. Altı farklı lokasyonda altı farklı görev içerecek olan Hitman 2, Miami’den Kolombiya’ya kadar farklı noktalarda, her seferinde farklı haritalar ve özellikler kullanmanız gereken mekanlarıyla karşımıza çıkacak.

Hitman 2 sistem gereksinimleri

MİNİMUM: İşletim Sistemi: OS 64-bit Windows 7 İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940 Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870 DirectX: Sürüm 11 Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

