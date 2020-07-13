Hyper Scape indirin ve battle royale mücadelesinde yerinizi alın! Ubisoft’un battle royale türünde yeni oyunu Hyper Scape, açık beta olarak tüm oyunculara açıldı. Şu anda sadece Windows PC’lere indirilip oynanabilen oyun, yüksek sistem gereksinimleri de istemiyor. Battle royale oyunları seviyorsanız, Ubisoft’un şehir tabanlı battle royale oyunu Hyper Scape’i indirip oynamalısınız.

Hyper Scape, Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen, Ubisoft tarafından yayınlanan ücretsiz birinci şahıs nişancı savaş royale oyunu. Oyun, Twitch’deki izleyicilerin maçın sonucunu etkilemelerine izin veren oyun canlı yayıncılarıyla entegrasyonu ile dikkat çekiyor.

Görkemli ikonik yapılara sahip sanal bir şehir olan Neo Arcadia’nın eşsiz bölgelerinde geçen oyunda oyunculara üçlü takımlar halinde veya tek başlarında mücadele seçeneği sunuluyor. Sokaklar, iç mekanlar, çatılar, her yer oyuncuların. Yüksek tempolu maçlara ev sahipliği yapan oyun, diğer battle royale oyunlardan farklı olarak sadece iki silah ve hack (yetenekler/becerilere verilen genel ad) içeriyor. Sağlık paketi, zırh, el bombası, araç, başka hiçbir şey yok. Zaman geçtikçe harita küçülüyor, hayatta kalmayı başaran takım veya oyuncu kazanan oluyor.

Hyper Scape PC Sistem Gereksinimleri

Hyper Scape, 12 Temmuz Pazar günü itibarıyla açık beta olarak Windows PC platformuna çıkış yaptı. Oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8 veya Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3 3220 veya AMD FX-4130

RAM: 6 GB

Depolama Alanı: 20 GB kullanabilir alan

Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

VRAM: 2GB

Önerilen sistem gereksinimleri