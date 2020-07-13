Hyper Scape İndir: Ubisoft'un ücretsiz battle royale oyunu Hyper Scape açık betada! Hyper Scape PC indir, mücadeleye katıl.
Hyper Scape indirin ve battle royale mücadelesinde yerinizi alın! Ubisoft’un battle royale türünde yeni oyunu Hyper Scape, açık beta olarak tüm oyunculara açıldı. Şu anda sadece Windows PC’lere indirilip oynanabilen oyun, yüksek sistem gereksinimleri de istemiyor. Battle royale oyunları seviyorsanız, Ubisoft’un şehir tabanlı battle royale oyunu Hyper Scape’i indirip oynamalısınız.
Hyper Scape, Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen, Ubisoft tarafından yayınlanan ücretsiz birinci şahıs nişancı savaş royale oyunu. Oyun, Twitch’deki izleyicilerin maçın sonucunu etkilemelerine izin veren oyun canlı yayıncılarıyla entegrasyonu ile dikkat çekiyor.
Görkemli ikonik yapılara sahip sanal bir şehir olan Neo Arcadia’nın eşsiz bölgelerinde geçen oyunda oyunculara üçlü takımlar halinde veya tek başlarında mücadele seçeneği sunuluyor. Sokaklar, iç mekanlar, çatılar, her yer oyuncuların. Yüksek tempolu maçlara ev sahipliği yapan oyun, diğer battle royale oyunlardan farklı olarak sadece iki silah ve hack (yetenekler/becerilere verilen genel ad) içeriyor. Sağlık paketi, zırh, el bombası, araç, başka hiçbir şey yok. Zaman geçtikçe harita küçülüyor, hayatta kalmayı başaran takım veya oyuncu kazanan oluyor.
Hyper Scape PC Sistem Gereksinimleri
Hyper Scape, 12 Temmuz Pazar günü itibarıyla açık beta olarak Windows PC platformuna çıkış yaptı. Oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şöyle:
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8 veya Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i3 3220 veya AMD FX-4130
- RAM: 6 GB
- Depolama Alanı: 20 GB kullanabilir alan
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870
- VRAM: 2GB
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8 veya Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i7 4790 veya AMD Ryzen 5 1500X
- RAM: 8 GB
- Depolama Alanı: 20 GB kullanılabilir alan
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon RX 480
- VRAM: 4 GB
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