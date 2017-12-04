Jay Fighter: Remastered eğer sizi yormadan aksiyonun içine dahil edebilecek bir oyun arıyorsanız tavsiye edebileceğimiz bir top down shooter türünde aksiyon oyunu.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir top down shooter oyunu olan Jay Fighter: Remastered'da temel olarak dört bir yandan saldıran düşmanlarla savaşıyor ve hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyunda bunun haricinde kahramanımızı geliştirebiliyor ve daha güçlü düşmanlara karşı koyabilyoruz. Oyun ile ilgili bilmeniz gereken her şey de bu kadar, bu nedenle Jay Fighter: Remastered basit ve sizi yormayan bir oyun.

Jay Fighter: Remastered'da düşmanlarınız size dalgalar halinde saldırmakta. Her dalgada düşmanlarımız daha da güçlenmekte; bu nedenle kahramanımızı geliştirmemiz gerekiyor.

Jay Fighter: Remastered'ın güzel yönü online olarak da oynanabilmesi, bu sayede arkadaşlarınızla birlikte düşman dalgalarına karşı savaşabiliyorsunuz. Oyunun grafikleri ön planda değil; fakat bu durum bir bakıma da avantajlı bir durum; çünkü oyun çok eski bilgisayarlarınızda bile akıcı bir şekilde çalışabilmekte. Jay Fighter: Remastered'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Service Pack 2 yüklü Windows XP işletim sistemi

- SSE2 komut seti destekli işlemci

- Shader Model 3.0 ve DirectX 9.0 destekli ekran kartı

- DirectX 9.0

- İnternet bağlantısı

- 280 MB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme