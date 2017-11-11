John, The Zombie, eğer klasik zombi oyunlarından sıkıldıysanız ve farklı bir tecrübe yaşamak istiyorsanız tavsiye edebileceğimiz bir simülasyon oyunu.

Genel olarak, herhangi bir zombi oyunu bize silahlarını kuşanmış kahramanların yerine geçme ve zombi sürülerinin arasına dalarak katliam yapma imkanı veriyor. Fakat hiç kimse masum zombileri düşünmüyordu, ta ki John, The Zombie'ye kadar. John, The Zombie, bize bir zombinin yerine geçerek çektiği çileleri görmemize imkan tanıyan bir zombi oyunu. Artık beyine olan açlığımızı gidermek için sokağa çıkıyor, bizi sopalarla, silahlarla kovalayan, üzerimizden kamyonlarla geçen insanlardan intikam almaya çalışıyoruz.

John, The Zombie, Goat Simulator'ın zombili versiyonu olarak tanımlanabilir. Oyundaki temel amacımız şehirde kaos yaratarak ortalığı birbirine katmak. Bu iş için insanları korkutabilir, atlara, bisiklete binerek etrafta koşturabilir ya da dilediğiniz zaman beyin yiyebilirsiniz. Oyunda beyin yedikçe, insanların sahip oldukları yetenekleri kazanabiliyor ve zombinizi geliştirebiliyorsunuz.

John, The Zombie'nin minimum sistem gereksinimleri şu şekilde listelenmekte:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- Intel i3 işlemci

- 4 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip Nvidia 9800 GT veya AMD Radeon HD 4870 ekran kartı

- 10 GB boş depolama alanı