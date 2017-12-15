Long Live Santa! eğer vakit öldürmek ve sizi yormayacak bir oyun oynamak istiyorsanız hoşunuza gidebilecek bir online dövüş oyunu.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Long Live Santa!'da Noel Baba'nın öldüğüne tanık oluyoruz. Noel Baba'nın ölümünden sonra yerine birinin geçmesi gerekiyor. Noel Baba adayları, bu sezonluk işi kapabilmek için birbirlerine giriyorlar. Biz de birbiriyle dövüşen Noel Baba adaylarından birinin yerine geçiyoruz ve işi alabilmek için yumruklarımızı konuşturuyoruz.

Minecraft benzeri basit grafiklere sahip Long Live Santa!'da kahramanımızı 3. şahıs kamera açısıyla kontrol etmekteyiz. Bir yandan yumruklarımızı rakiplerimize karşı savururken bir yandan da havadan silahlar yağıyor. Bu silahları toplayarak avantaj kazanabilmekteyiz. Diğer oyunculara karşı savaştığımız için oyun bir hayli heyecanlı geçiyor. Ayrıca Noel Baba'nın meşhur geyikli kızağına binebiliyor ve bu geyikli kızakla rakiplerimizin üzerinden geçebiliyoruz.

Long Live Santa!'nın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 4 çekirdekli AMD FX serisi veya Intel Core i5 serisi işlemci

- 2 GB RAM

- AMD Radeon HD 5770 veya Nvidia GeForce GT 640 ekran kartı

- DirectX 11

- 200 MB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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