Madcap Castle eğer eskiden Gameboy el konsolunuzda oynadığınız klasik oyunları özlüyorsanız size aradığınız eğlenceyi sunabilecek retro tarzda bir platform oyunu.

Madcap Castle'da fantasdtik bir dünyaya konuk oluyoruz ve bu dünyada büyü gücünü ve hafızasını kaybeden bir büyücünün yerine geçiyoruz. Oyundaki temel amacımız ise kaybolan büyü gücümüzü ve hafızamızı geri alabilmek için büyük bir kaleye girmek ve bu kaleyi düşmanlardan temizleyerek kalenin lorduyla çarpışmak. 150 bölümlük bu dev kalede birçok ölümcül tuzak, zorlu bulmaca, gizem ve mücadele bizi bekliyor.

Madcap Castle, siyah - beyaz ekrana sahip Gameboy'lardaki oyun atmosferini bize yeniden yaşatabilmekte. Oyuna başladığımızda büyücü kahramanımız hiçbir şey bilmezken ilerledikçe yeni büyüler öğreniyor ve düşmanlarıyla bu büyüleri kullanarak savaşabiliyor. Standart düşmanların yanısıra bölüm sonu canavarları da oyunda yer alıyor ve bize heyecanlı anlar yaşatılıyor.

Demo sürümü 45 bölüm içeren Madcap Castle, düşük sistem gereksinimli bir oyun olması sayesinde eski bilgisayarlarınızda bile rahatça çalışabilen bir oyun. Madcap Castle'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde listelenmekte:

- Windows XP işletim sistemi

- 2.0 GHz işlemci

- 512 MB RAM

- DirectX 9.0

- 100 MB boş depolama alanı

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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