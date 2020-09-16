Mafia: Definitive Edition indirerek PC’nizde en iyi mafya oyununa sahip olursunuz. Hangar 13 tarafından geliştirilen 2K tarafından yayınlanan aksiyo macera oyunu Mafia: Definitive Edition, 2002’de çıkış yapan Mafia’nın yeniden yapımı. Mayıs 2020’de duyurulan Mafia: Definitive Edition, Steam’deki en iyi mafya oyunlarından biri. Mafya oyunlarına ilgi duyuyorsanız Mafia: Definitive Edition’ı PC’nize hemen indirin.

Mafia: Definitive Edition PC Oynanış Detayları

Mafia: Definitive Edition, genişletilmiş hikaye, oynanış ve orijinal oyun müziği ile sadık kalınarak yenilenmiş. Hatırladığınız ve çok daha fazlasını içeren Mafia karşımızda. Oyunun geçtiği Lost Heaven IL, 1930’ların şehir manzarası göze, kulağa hitap eden ve etkileşimde bulunabileceğiniz mücadeleler arası mimari, otomobil ve kültür öğeleriyle dolu bir şekilde yeniden oluşturulmuş.

Mafia: Definitive Edition’da bir yasak çağı gangsterinin hayatını yaşıyorsunuz. Mafia suç efsanesinin ilk bölümü 1930’lar, Lost Heaven, IL sıfırdan başlayıp organize suçun yasak çağında Mafya’da rütbenizi yükseltiyorsunuz. Tommy Angelo, mafyayla yaşadığı bir anlaşmazlık sonrasında yeraltı dünyasına girer. Salieri’ye katılmaktan önce rahatsızlık duysa da Tommy kısa zamanda ödüllerin çok büyük olduğunu görür.

Mafia: Definitive Edition PC Sistem Gereksinimleri

Bir klasik olaran Mafia’nın yenilenen sürümü Mafia: Definitive Edition’ın sistem gereksinimlerini merak edenler için:

Mafia: Definitive Edition PC Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core-i5 2550K 3.4GHz / AMD FX 8120 3.1GHz

Bellek: 6GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirecX uyumlu

Mafia: Definitive Edition PC Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core-i7 3770 3.4GHz / AMD FX 8350 4.2GHz

Bellek: 16GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirecX uyumlu

Mafia: Definitive Edition Ne Zaman Çıkacak?

Mafia: Definitive Edition PC çıkış tarihi 25 Eylül 2020 olarak açıklandı.