Mafia: Definitive Edition PC İndir: Steam'deki en iyi mafya oyunları arasında
Mafia: Definitive Edition indirerek PC’nizde en iyi mafya oyununa sahip olursunuz. Hangar 13 tarafından geliştirilen 2K tarafından yayınlanan aksiyo macera oyunu Mafia: Definitive Edition, 2002’de çıkış yapan Mafia’nın yeniden yapımı. Mayıs 2020’de duyurulan Mafia: Definitive Edition, Steam’deki en iyi mafya oyunlarından biri. Mafya oyunlarına ilgi duyuyorsanız Mafia: Definitive Edition’ı PC’nize hemen indirin.
Mafia: Definitive Edition PC Oynanış Detayları
Mafia: Definitive Edition, genişletilmiş hikaye, oynanış ve orijinal oyun müziği ile sadık kalınarak yenilenmiş. Hatırladığınız ve çok daha fazlasını içeren Mafia karşımızda. Oyunun geçtiği Lost Heaven IL, 1930’ların şehir manzarası göze, kulağa hitap eden ve etkileşimde bulunabileceğiniz mücadeleler arası mimari, otomobil ve kültür öğeleriyle dolu bir şekilde yeniden oluşturulmuş.
Mafia: Definitive Edition’da bir yasak çağı gangsterinin hayatını yaşıyorsunuz. Mafia suç efsanesinin ilk bölümü 1930’lar, Lost Heaven, IL sıfırdan başlayıp organize suçun yasak çağında Mafya’da rütbenizi yükseltiyorsunuz. Tommy Angelo, mafyayla yaşadığı bir anlaşmazlık sonrasında yeraltı dünyasına girer. Salieri’ye katılmaktan önce rahatsızlık duysa da Tommy kısa zamanda ödüllerin çok büyük olduğunu görür.
Mafia: Definitive Edition PC Sistem Gereksinimleri
Bir klasik olaran Mafia’nın yenilenen sürümü Mafia: Definitive Edition’ın sistem gereksinimlerini merak edenler için:
Mafia: Definitive Edition PC Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core-i5 2550K 3.4GHz / AMD FX 8120 3.1GHz
- Bellek: 6GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 50GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirecX uyumlu
Mafia: Definitive Edition PC Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core-i7 3770 3.4GHz / AMD FX 8350 4.2GHz
- Bellek: 16GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 50GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirecX uyumlu
Mafia: Definitive Edition Ne Zaman Çıkacak?
Mafia: Definitive Edition PC çıkış tarihi 25 Eylül 2020 olarak açıklandı.
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