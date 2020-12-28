Marvel's Avengers, süper kahramanlı oyunları sevenlere tavsiye edeceğim bir yapım. Crystal Dynamics ve Eidos tarafından geliştirilen, Square Enix tarafından yayınlanan aksiyon macera oyunu, uzun süredir devam eden çizgi roman mitolojisinden ilham alıyor. Kaptan Amerika, Demir Adam, Hulk, Kara Dul, Thor dahil olmak üzere çok sayıda süper kahramanın bulunduğu oyunda oyuncular dünyanın en güçlü kahramanlarından oluşan bir ekip topluyor, onların güçlerine kavuşuyor ve süper kahraman hayallerini yaşıyor. Marvel's Avengers Steam’de!

Marvel's Avengers İndir

Marvel's Avengers, orijinal, sinematik bir hikayeyi tek oyunculu ve birlikte oynama ile birleştiren destansı, üçüncü şahıs bir aksiyon macera oyunu. Online olarak en fazla dört oyuncudan oluşan bir ekip topluyor, olağanüstü yetenekler kazanıyor, kahramanlarınızı özelleştiriyor, dünyayı artan tehditlere karşı korumaya çalışıyorsunuz.

Marvel's Avengers, Kaptan Amerika, Demir Adam, Hulk, Kara Dul ve Thor’un San Francisco’da yeni ve yüksek teknolojiye sahip Avengers merkez binasında tanıttığı A-Day’de başlıyor. Gizemli bir düşman büyük bir yıkıma yol açan feci bir kazaya neden olduğunda kutlama ölümcül bir hale gelir. Bundan sorumlu tutulan Yenilmezler dağılır. Beş yıl sonra tüm Süper Kahramanlar suçlu ve dünya tehlikedeyken, Kamala Khan adından genç bir kadın AIM olarak bilinen gizli yeni gücü durdurmak için Yenilmezleri yeniden bir araya getirip macerayı ateşler.

Marvel's Avengers, eksiksiz Avengers oyun deneyimi için yeni kahramanlar ve devam eden yeni anlatımla destansı yolculuğuna devam ediyor.

Kahraman ordunuzu kurmak ve güçlerini kazanmak için tek oyunculu hikaye modunda ilerleyin, ardından tek veya arkadaşlarınızla online savaşmaya devam edin.

Oyun tarzınıza uygun, dünyanın en güçlü kahramanlarından her biri için güçlü becerilerin ve yeni donanımların kilidini açın.

Bu ikonik kahramanları, 80 yılı aşkın Marvel tarihinden ilham alan klasik, hayranların favorisi ve yepyeni orijinal kostümlerle özelleştirin.

Esnek savaş sistemi, dinamik olarak ölçeklenen zorluk, her kahraman için benzersiz oyun tarzlarını destekleyen özelleştirilebilir donanım ve beceriler

Dünyanın dört bir yanında sıcak noktalarda Kahraman görevleri (tek oyunculu) ve Warzone görevleri (tek oyunculu veya birlikte) oynayın.

Marvel's Avengers Sistem Gereksinimleri

Marvel's Avengers PC, yüksek sistem gereksinimleri isteyen oyunlar arasında. Marvel's Avengers PC sistem gereksinimleri;

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i3-4160 veya AMD eş değer

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 950 / AMD 270 (2GB ve üzeri)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri