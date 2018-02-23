Metal Gear Survive, Windows tabanlı bilgisayarlar üzerinden oynanabilen kendine has bir hayatta kalma oyunudur.

Metal Gear serisi, çok uzun yıllardır oyuncuların hayatlarının içinde olmasının yanı sıra bugüne kadar yapılagelmiş en iyi stealth oyunlarından birkaçını içinde barındırmasıyla da oldukça önemli olarak görülmektedir. Özellikle serinin son oyunu Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain ile birlikte zirveye çıkan seri, bir takım anlaşmazlıklardan sonra bozguna uğrasa da oyunun yayıncısı Konami, Metal Gear Survive ile seriyi canlandırmak için ilk adımını da atmış bulunmakta.

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain'in alt yapısı alınarak hazırlanan ve birkaç kişilik oyuncu grubunun, üzerlerine gelen zombi-vari yaratıklarla mücadele ettikleri bu oyun, içinde barındırdığı çeşitlilik ve MGS 5 gibi harika bir oyunun parçalarını kullanmasıyla dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Her ne kadar Metal Gear hayranları, yeni çıkacak oyundan hiç mi hiç memnun olmasalar da Konami, hayatta kalma oyunlarındaki açığı görmüş olacak, böylesine bir oyunu duyurmaktan vazgeçmemişti.

Kaliteli görselleri, düşmanlardaki çeşitliliği ve buna benzer bir takım şeylerle en azından bir süreliğine gündemi meşgul etmeyi başaracak olan Metal Gear Survive'a dair daha detaylı bilgileriyse hemen aşağıda yer alan videoda görebilirsiniz: