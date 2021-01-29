Monstrum 2, prosedürel oluşturulmuş deniz labirenti olan Sparrowlock’un içinde geçen, 2 - 5 oyunculu hayatta kalma korku oyunu. Nasıl kaçılacağını öğrenirken içindeki dehşetten kaçan bir mahkum ekibine katılın veya tek amacı onları avlamak olan ölümcül canavarlardan biri olun. Team Junkfish tarafından geliştirilen korku oyunu Monstrum 2 Steam’de!

Monstrum 2 İndir - Hayatta Kalma Korku Oyunu

Monstrum 2, hayatta kalma korku türünü bir sonraki seviyeye taşıyan asimetrik çok oyunculu (multiplayer) bir oyun. En fazla 4 mahkumdan oluşan bir ekip olarak korkunç bir canavara karşı mücadele edin, eskimiş bir deniz kalesinden kaçmak için taktiksel bir mücadeleye kilitlenin veya onları avlayan birçok korkunç canavardan biri olarak oynayın.

Her oyunda düzeni, bulmacaları, öğeleri ve engelleri değiştiren karmaşık, yöntemsel olarak oluşturulmuş bir metal labirentte gezinmek için zekanızı ve kurnazlığınızı kullanın, her mücadele hem insanlar hem de canavarlar için dinamik kılar.