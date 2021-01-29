Hayatta kalma korku oyunu Monstrum 2 Steam'de! Sparrow Lock ile yüzleşecek kadar cesur musunuz?
Monstrum 2, prosedürel oluşturulmuş deniz labirenti olan Sparrowlock’un içinde geçen, 2 - 5 oyunculu hayatta kalma korku oyunu. Nasıl kaçılacağını öğrenirken içindeki dehşetten kaçan bir mahkum ekibine katılın veya tek amacı onları avlamak olan ölümcül canavarlardan biri olun. Team Junkfish tarafından geliştirilen korku oyunu Monstrum 2 Steam’de!
Monstrum 2 İndir - Hayatta Kalma Korku Oyunu
Monstrum 2, hayatta kalma korku türünü bir sonraki seviyeye taşıyan asimetrik çok oyunculu (multiplayer) bir oyun. En fazla 4 mahkumdan oluşan bir ekip olarak korkunç bir canavara karşı mücadele edin, eskimiş bir deniz kalesinden kaçmak için taktiksel bir mücadeleye kilitlenin veya onları avlayan birçok korkunç canavardan biri olarak oynayın.
Her oyunda düzeni, bulmacaları, öğeleri ve engelleri değiştiren karmaşık, yöntemsel olarak oluşturulmuş bir metal labirentte gezinmek için zekanızı ve kurnazlığınızı kullanın, her mücadele hem insanlar hem de canavarlar için dinamik kılar.
- Prosedürel Deniz Kalesi: Hong-Sha Miller araştırma tesisi Sparrowlock’u keşfedin; eski bir deniz kalesinden türetilmiş bir yapı. Her mücadelede oluşturulan farklı ortam ve oyun zorluklarına uyum sağlarken karmaşık paslı bir oda ve yürüyüş yollarında gezinin.
- Tutsak Olarak Oynayın: Size ve kaçış biletiniz arasında kalan engellerin üstesinden gelmek için çürüyen tesisin her tarafına dağılmış öğeleri temizlemek için takım arkadaşlarınızla birlikte çalışın. Gizli ve kalın ve gözden uzak durun. Yerinizi açığa çıkaracak tuzaklardan kaçınırken görünmemek için çeşitli gizlenme noktalarını kullanın. Eğer görülürseniz, koşun! Çevik olun ve hızlı bir kaçış için cephaneliğinizde topladığınız çeşitli öğeleri kullanın.
- Canavar Olarak Oynayın: Başarısız derin deniz deneylerinden yaratılan insanları avlamak için, kendilerine özgü farklı özelliklere sahip çok çeşitli genetiği değiştirilmiş canavarlar arasında seçim yapın. Parçalayın, tırmanın, tuzağa düşürün, ışınlanın. Çevreyi taktiksel olarak kullanmak ve avınızı hazırlıksız yakalamak için farklı canavarlarda ustalaşın ve benzersiz yeteneklerinizi kullanın.
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