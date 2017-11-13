Mount Hill bilim kurgu temelli bir hikayeye sahip olan ve FPS oyunları gibi birinci şahıs kamera açısıyla oynanan bir korku oyunu olarak tanımlanabilir.

Mount Hill'de dahil olduğumuz olaylar zinciri bir nükleer test istasyonunda başlıyor. Bu istasyonda gerçekleşen bir kaza nedeniyle ortaya bir radyoaktif serpinti bulutu ortaya çıkıyor ve bu bulut şehrin kenar mahalllerini kaplıyor. Mount Hill adlı şehrin askinleri bu radyoaktif sızıntı nedeniyle bir karantina bölgesinde kapalı kalıyorlar. Radyoaktif zehirlenmeden hayatta kalan insanlar, zor şartlarda yaşarken, yeni doğan çocuklar korkunç mutasyonlara uğramış şekilde dünyaya geliyor ve etrafa kontrolsüzce saldırıyor.

Mount Hill'de ortaya çıkan bu felaketi karantina bölgesiyle sınırlı tutarak sesinin duyulmasını engellemek adına hükümet orduyu görevlendiriyor. Ordunun bölgeyi haritadan silmeye niyetlenmesi üzerine Mount Hill sakinleri tepelere kaçıyor ve kendilerini yok etmeye çalışan hükümet ve ordudan intikam almak için güçlerini topluyorlar. Biz ise bu kana susamış mutantları kalıcı olarak yok etmek için görevlendirilen bir asker olarak oyuna katılıyoruz.

Mount Hill, çok yüksek grafik kalitesine sahip olmasa da atmosfer olarak beğeninizi kazanabilir. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde listelenmekte:

- Windows 7 işletim sistemi

- 1.7 GHz işlemci

- 1 GB RAM

- 512 MB video belleğe sahip ekran kartı

- DirectX 9.0

- 700 MB boş depolama alanı

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme