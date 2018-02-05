Nightwolf: Survive the Megadome eğer hem yarışmayı hem de aksiyonu seviyorsanız boş vakitlerinizi keyifli bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olabilecek bir oyun.

Bir aksiyon oyunu ve bir yarış oyunu karışımı şeklinde hazırlanmış Nightwolf: Survive the Megadome'da cyberpunk temalı bir dünyaya konuk oluyoruz. 80'li yılların atmosferini taşıyan oyunda Megadome adı verilen ve insanları eğlendirmek için araçların savaştığı bir arenada yarışmacı oluyor, seyircileri coşturmak için rakiplerimizle yüzleşiyoruz. Silahlarla donatılmış araçlarımızla yapmamız gereken şey ise rakiplerimizi parçalamak ve arenada tek hayatta kalan araç olmak.

Nightwolf: Survive the Megadome'da farklı arenalarda, farklı düşmanlarla çarpışabilmekteyiz. Savaşlarda başarılı olabilmek için aracımızı ve silahlarımızı geliştirmemiz gerekiyor, bu iş için de arenada savaşarak kazanacağımız şöhret puanını kullanmamız gerekmekte. Kendine özel bir görsel stili olan oyunun sistem gereksinimleri de oldukça düşük. Nightwolf: Survive the Megadome minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2 GHz işlemci

- 4 GB RAM

- Intel HD 3000 ekran kartı

- DirectX 11

- 2 GB boş depolama alanı