Outside oyunculara zorlu bir hayatta kalma mücadelesi sunan bir korku oyunu olarak tanımlanabilir.

FPS oyunlarına benzer bir şekilde birinci şahıs kamera açısıyla oynanan bir hayatta kalma oyunu olan Outside'da geç bir kızın yerine geçiyoruz. Oyuna başladığımızda kendimizi karanlık bir ormanın ortasında buluyoruz; fakat buraya nasıl geldiğimizi ve neden burada olduğumuzu bilmiyoruz. Uyandığımızda ise çevremizde sesler duyuyoruz ve sürekli izlendiğimizi hissediyoruz. Oyundaki amacımız bu görünmeyen tehlikeye yakalanmadan ormandan kaçarak canımızı kurtarmak.

Outside'da bizi sürekli takip eden bir cani mevcut. İçinde bulunduğumuz ormanın bu caninin oyun alanı olduğunu unutmamamızda fayda var; atacağımız adımları, bir sonraki adımda ne yapacağımızı bilen bu düşmandan kurtulabilmek için yapmamız gereken şey ise bu caninin geçmişini açığa çıkarmak.

Outside'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde listeleniyor:

- Windows Vista işletim sistemi

- 2.2 GHz çift çekirdekli işlemci

- 4 GB RAM

- AMD Radeon HD 6870 veya Nvidia GeForce GTX 560 Ti ekran kartı

- DirectX 10

- 3 GB boş depolama alanı