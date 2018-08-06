Overcooked! 2, arkadaşlarınızla birlikte yemek yapmak için mücadele edeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Yayınladığı küçük ama eğlenceli oyunlarla adını duymuğum Team17 tarafından yayınlanan Overcooked, beklenmedik bir başarı yakalamış ve Steam üzerinde en çok satan oyunlar arasına dahi girmişti. 5 kişilik gruplar haline yemek yapmaya çalıştığımız Overcooked! Birlikte oynanabilir olmasının yanı sıra iyi oturtulmuş co-op mantığıyla birlikte birçok oyuncuya ulaşmıştı.ç

Daha gelişmiş ve eğlenceli bir versiyonla tekrar piyasaya çıkmak isteyen oyunun geliştiricisi Ghost Town Games ve Team17, yakın zaman önce Overcooked! 2 adını verdikleri yapımı duyurmuşlardı. İlk oyundan farklı olarak oyunculara çok fazla çeşitlilik sunacağı söylenen Overcooked! 2’nin, yine beş kişiye kadar destek vereceği ve oyuncuların yine dünyayı kurtarmak için amansızca yemek yapacakları dile getirilmişti. Göze hoş görünen grafiklerinin yanı sıra kendine has mizahıyla eğlenceyi doruklarda yaşamanıza vesile olan Overcooked! 2 sistem gereksinimleri ise hemen aşağıdaki gibi açıklanmıştı.

MİNİMUM: İşletim Sistemi: WIN7-64 bit İşlemci: Intel i3-2100 / AMD A8-5600k Bellek: 4 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 630 / Radeon HD 6570 DirectX: Sürüm 11 Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

