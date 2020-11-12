Prodeus, 25 yıldır FPS oyunları geliştiren bir ekip tarafından yayınlanan bağımsız birinci şahıs nişancı oyunu. 2019’da başarılı bir Kickstarter kampasıyla kitle fonlaması sağlayan oyunun 2020’de erken erişim sürümü yayınlandı, 9 Kasım’da oyunculara açıldı. Modern render teknikleri kullanılarak yeniden tasarlanmış eski FPS oyunu olan Prodeus, Steam’de! Yukarıdaki Prodeus İndir butonuna tıklayarak oyunu Windows PC’nize indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Prodeus İndir

Geliştiriciler Prodeus’u “modern render teknikleri kullanılarak yeniden tasarlanmış eski birinci şahıs nişancı oyunu” olarak tanımlıyor. Oyun, Doom ve Quake gibi 1990’ların klasik birinci şahıs nişancı oyunlarına benziyor. Karmaşık bölümleri keşfediyor, ilerlemek için anahtarları bulmanız gerekiyor, çeşitli silahları kullanarak hızlı tempolu savaşlarda düşmanlarla mücadele ediyorsunuz. Yolunuzu bulmanıza ve sırları ortaya çıkarmanıza yardımcı olmak için Doom, Duke Nukem 3D, Metroid Prime gibi oyunlarda bulunanlara benzer bir işleve sahip otomatik harita var.

Prodeus, dinamik aydınlatma, parçacık efektleri, etkileşimli seviyeler, kan sistemi, dinamik oyun müzikleri gibi görsellerle klasik shooter oyunlarının deneyimini yaşatmak için modern bir oyun motoru kullanıyor. Oyun tamamen modern görsellerle oynanabilse de oyuncuya oyuna piksel görünüm kaandıran gölgelendiriciler uygulamasına, 360p ve hatta 216p’ye kadar çözünürlüğü simüle etme imkanı veriyor. Oyun ayrıca düşman ve eşya modellerini dinamik olarak bağımsız görüntüye dönüştürme seçeneği de sunuyor ki bu da retro seviyesini en üst düzeye çıkarıyor.

Yüksek kaliteli üç boyutlu sanat ve retro render tekniklerinin estetik bir karşımı

Patlamalar! Kan! Vahşet! Aman Tanrım! dedirten görsel efektler

Sonsuz kan ve tatmin edici derecede kanlı parçalama sistemi

İçgüdüsel ve ilgi çekici savaş senaryoları

Ağır silahlar

Andrew Hulshult’tan değişen heavy metal müziği

Keşfedilecek çok sayıda sır

Gelişmiş ancak kullanımı kolay seviye editörü

Online yüksek puan desteği ile tonlarca zorluk ve oyun modu

Prodeus Sistem Gereksinimleri

Prodeus oyunu oynamak için bilgisayarınızın sahip olması gereken donanımlar aşağıda listelenmiştir. Minimum sistem gereksinimleri oyunu çalıştırmak için gerekli donanımlar olup, oyunu akıcı oynamak için önerilen sistem gereksinimlerini dikkate almanız rica olunur.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 ve üzeri

İşlemci: 2 GHz üzeri hızda çalışan, 4 çekirdek işlemci

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 580 veya AMD HD 7870

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 4 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

Önerilen sistem gereksinimleri