Yayınladığı popüler oyunlarla adından söz ettirmeyi başaran Hi-Rez Studios, Realm Royale adını verdiği yeni Battle Royale oyunuyla oyuncuların karşısında. Hemen Realm Royale indir deyin!

Daha önce piyasaya sürülen Paladins isimli oyundan etkilenerek geliştirilen Realm Royale, temelde PlayerUnkown’s Battlegrounds ve Fortnite tarzı bir Battle Royale oyunu. Yani oyuncular, Realm Royale girdiklerinde, ellerinde hiçbir silah olmadan hep birlikte kapalı bir bölgeye atılıyorlar ve sonrasında çevreden materyaller toplayarak, diğer rakiplerini egale etmeye çalışıyorlar. Onlarca oyuncuyla başlayan Realm Royale’de asıl amaç ise sona kalan oyuncu olabilmek.

Diğer Battle Royale oyunlarından farklı olarak, class seçme özelliği bulunduran Realm Royale, böylece oyuncular arasında farklılıkların ve oyun içi çeşitliliğin renklenmesini sağlıyor. Diğer oyunlarda tek tip karakter türü bulunurken, çok farklı class’lar hazırlayan Hi-Rez, böylece oyun içi çeşitliliği artırarak, daha eğlenceli bir oynanışın ortaya çıkmasını sağlıyor.

Realm Royale’de oyuncular isterlerse klasik silahlarla yol alabilecekleri gibi kendi silahlarını da ortaya çıkarabiliyorlar. Böylece daha kişiselleştirilmiş karakterlerle yola devam eden Realm Royale, çeşitli binek hayvanlar sunmasıyla da kendine çekmeyi başarıyor.