Remothered: Tormented Fathers, eğer Resident Evil veya Silent Hill oyunlarındakine benzer zorlu bir hayatta kalma mücadelesine atılmak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir korku oyunu.

Survival horror türünde, sinematik anlatıma ağırlık veren bu korku oyununda Rosemary Reed adlı kadının yerine geçiyoruz. Rosemary Reed, Dr. Felton adlı emekli bir noterin kızının başına gelen olayları araştırıyor. Bu amaçla Dr. Felton'un evine yolculuk eden Reed, gizemli bir hastalığa sahip Felton'a bakmakla görevli olan hemşire tarafından karşılanıyor. Rosemary Reed, eve geliş amacını açıkladıktan sonra ise korkunç olaylar baş göstermeye başlıyor. Biz, Rosemary Reed'e Felton'un kızının başına gelenleri bulabilmesi için yardımcı olmaktayız.

Remothered: Tormented Fathers'daki karakterler günlük hayatta karşılaşabileceğiniz karakterler; fakat korkunç canavarlara dönüşebiliyorlar. Oyunda hayatta kalmak zor bir iş; fakat hayatta kalabilmek için farklı yolları izleyebiliyoruz. Dilerseniz gizlice hareket edebilir, düşmanlarınızı aldatarak onları belli yerlere kapatabilir, dilerseniz düşmanlarınıza direkt saldırabilir ve sahip olduğunuz eşyaları güçlendirebilirsiniz.

Unreal Engine 4 ile geliştirilen Remothered: Tormented Fathers tatmin edici bir grafik kalitesine sahip. Remothered: Tormented Fathers'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- 2.5 GHz 4 çekirdekli Intel veya AMD işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GeForce 470 GTX veya AMD Radeon HD 6870 ekran kartı

- DirectX 11

- 10 GB boş depolama alanı

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