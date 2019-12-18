Umbrella'nın uyguladığı dehşet verici olaylarla karşı karşıya kalan son insanlardan Jill Valentine ile mücadele etmek için Racoon City'e Nemesis'in gönderildiği Resident Evil 3, serinin sevilen oyunlarından biriydi.

Serinin geliştiricisi ve dağıtıcısı Capcom, yakın zaman önce Resident Evil oyunlarını tekrar geliştirerek piyasaya sürme olayını Resindent Evil 3'e taşıdı. Resident Evil 3 (2020) olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan yapımda, bütün görsellerin elden geçirildiği ve günümüz grafik kalitesine taşındığı görüldü.

Capcom, daha önce yaptığı gibi Resindet Evil 3 (2020) için de benzer bir yol izlemiş durumda. Jill Valentine'ın hikayesini günümüz grafiklerine aktaran şirket, hikayede ve bölüm tasarımlarında herhangi bir değişiklik yapmadı. Böylece ortaya eski tadın günümüze uyarlanmış bir hali ortaya çıktı.

Resident Evil 3 (2020), geliştiricisi tarafından şöyle tanıtıldı: "Jill Valentine, Umbrella'nın uyguladığı vahşete tanıklık eden Raccoon City'de kalan son insanlardan biridir. Umbrella onu durdurmak için büyük gizli silahı Nemesis'i kullanıyor! Ayrıca dört yaşayanın sinsi bir Üst Akıl'a karşı savaştığı Resident Evil evreninde yeni bir 1'e karşı 4 çevrimiçi çok oyunculu oyun dizisini içerir."

Resident Evil 3 (2020) sistem gereksinimleri