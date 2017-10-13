Rogue Trooper Redux eğer bolca çatışmaya girmek isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz TPS türünde bir aksiyon oyunu.

Aslında Rogue Trooper oyunu ile yıllar önce tanışmıştık. Çizgi romandan uyarlanarak oyun haline gelen bu yapım, 2006 yılında oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Aradan geçen 11 yılın ardından Rogue Trooper Redux adlı yenilenmiş Rogue Trooper sürümü karşımıza çıkıyor. Daha kaliteli grafikler, yeni görsel efektler, ekstra zorluk seçenekleri gibi değişiklikler oyunu yeniden oynamanız için farklı sebepler. Ayrıca daha önceden Rogue Trooper oyununu oynamadıysanız, yenilenmiş sürüm de oyuna başlamanız için güzel bir fırsat olacaktır.

Rogue Trooper Redux'da Genetic Infantryman (GI) - Genetik Piyade olarak adlandırılan ve sadece savaş için geliştirilen özel bir askerin yerine geçiyoruz. Kahramanımız bir ihanet ve intikam hikayesinin içinde kendisini buluyor. Kendisine ihanet eden komutanlarının peşine düşen kahramanımız silahlarını kuşanıyor ve tek başına savaş meydanlarına çıkıyor. Oyun bu anlamda 3. şahıs kamera açısıyla oynanan bilim kurgu temelli bir Rambo'culuk oyunu olarak tanımlanabilir.

HD kalitede grafikler ile görsel olarak zenginleştirilen oyun, dinamik ışıklandırma, geliştirilmiş geometrik detaylar, yeni özel efektler gibi yenilikler de sunuyor. Online eşli oyun modlarına da yer veren Rogue Trooper Redux'un minimum sistem gereksinimleri şu şekilde listelenmekte:

- 64 bit Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10 işletim sistemi

- Intel Core i3 2100 veya eşdeğer özelliklere sahip bir AMD işlemci

- 4 GB RAM

- 2 GB video belleğe sahip AMD Radeon HD 7870 veya Nvidia GeForce GTX 660 ekran kartı

- 20 GB boş depolama alanı